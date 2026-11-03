Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 4. hafta maçında sahasında Liverpool ile oynayacağı maç öncesi sarı-lacivertlilerde teknik sorumlu Dirk Kuyt açıklamalarda bulundu.

İŞTE KUYT'IN AÇIKLAMALARI

"Hepimiz için heyecan verici bir maç, benim için de özel bir maç olacak. Rakibimiz, Şampiyonlar Ligi'nde en iyi performans gösteren takımlardan birisi. Kendimizi gösterme fırsatımız olacak. Bu maç için heyecanlıyım."

"Benim için takımın başında olmak çok özel bir duygu. Fenerbahçe olarak kolay bir durumda değiliz ama kendimizi gösterme fırsatı bizim için."

SORU: Liverpool hayatınızda özel bir kulüp, nasıl duygulara sahipsiniz?

"18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne gitmek Fenerbahçe için çok önemliydi. O seviyeye ulaştığınız zaman çok etkileyici takımlarla oynayacağınızı biliyorsunuz. Kuralar çekildikten sonra çok heyecanlıydım. Çok özel bir durum olacağı çok belliydi. Benim için Liverpool maçı çok önemli olacak ama şu anda önemli olan kulüp. Liverpool harika bir takım ama Fenerbahçe de öyle. Taraftarlar da gelecek ve taraftarların ne kadar güçlü olduğunu göreceksiniz."

SORU: Son maçta yaşananlardan sonra bu maçı deplasmanda oynamak ister miydiniz?

"Hayır. Liverpool'u Kadıköy'de görmek istiyorum. Çok büyük bir fırsat Fenerbahçe için. Fenerbahçe için, oyuncular için çok büyük bir fırsat. Çok iyi bir planımız var, bu plana inanmalıyız. Bunu tutku ve enerjiyle ortaya koyabilirsek... Fenerbahçe taraftarlarının da Şampiyonlar Ligi arenasında kendisini göstermesini istiyorum. Dört gözle Kadıköy'de olmayı bekliyorum. Taraftarlarımız arkamızda olacaktır ve en büyük şansımız bu olacaktır."

"Liverpool maçı büyük bir fırsat kendimizi göstermek için, benim için de büyük bir fırsat benim için çok önemli olan iki takıma karşı."

"Çok iyi bir plan hazırladık. Buradaki en önemli şey, oyuncuların bu plana inanması gerekiyor. Daha da önemlisi o tutkuyu, enerjiyi verebilmek. Sahaya çıktığımızda, taraftarlar bizim enerji ve tutkuyla oynadığımızı gördüğünde, bize karşı oynamanın ne kadar zor olduğunu görecekler, Avrupa da ne kadar iyi bir taraftarımız olduğunu görecek. Fenerbahçe'nin harika oyuncular var. Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası'nı kazanan oyuncularımız var. Bunu Avrupa'nın en iyi takımlarından birine karşı göstermeliyiz."

"Fenerbahçe'yi seven hiç kimse şu andaki durumdan mutlu değil ama Liverpool maçı çok büyük bir fırsat."

TEKNİK DİREKTÖRLÜK AÇIKLAMASI...

"İlk olarak çok mutlu ve müteşekkir olmalıyım. Başkan burada olma şansı verdi bana. İkinci noktada ise kulüp aslında geçen maç ve bu maç için başa geçmemi istedi. Ben de bunu yapmayı deneyeceğim. Umarım bizim için başarılı bir maç akşamı olacak. Üçüncü noktada ise çok büyük bir güvenim var başkanımıza. Alacağı karar ne olacaksa kulüp için iyi olacaktır. Bu tür konuşmalara girmiyorum. Şu anda en önemli şeye yani maça odaklanmak istiyorum."

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