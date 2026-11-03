CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Dirk Kuyt'tan savunmada sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Liverpool maçı muhtemel 11'i

Dirk Kuyt'tan savunmada sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Liverpool maçı muhtemel 11'i

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Liverpool'u ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerde savunma hattında yaşanan problemler sonrasında stoper hattında kimin oynayacağı merak edilirken Dirk Kuyt'ın sahaya sürmeyi planladığı ilk 11 netleşti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 16:42
Dirk Kuyt'tan savunmada sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Liverpool maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü İngiltere'nin Liverpool takımını konuk edecek.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Dirk Kuyt'tan savunmada sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Liverpool maçı muhtemel 11'i

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

Dirk Kuyt'tan savunmada sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Liverpool maçı muhtemel 11'i

Turpin'in yardımcılıklarını Fransa Futbol Federasyonundan Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fransız Jeremy Stinat olacak.

Dirk Kuyt'tan savunmada sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Liverpool maçı muhtemel 11'i

Şampiyonlar Ligi'nde son olarak evinde 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig'de de üst üste 2 mağlubiyet yaşadı.

Dirk Kuyt'tan savunmada sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Liverpool maçı muhtemel 11'i

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3 müsabakada 2 puan topladı.

Dirk Kuyt'tan savunmada sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Liverpool maçı muhtemel 11'i

KUYT ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, eski takımına karşı kulübede yer alacak.

Dirk Kuyt'tan savunmada sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Liverpool maçı muhtemel 11'i

Kariyerinin son bölümünde sarı-lacivertli ekipte forma giyen Kuyt, Fenerbahçe'nin başında efsanesi olduğu Liverpool'a karşı mücadele edecek.

Dirk Kuyt'tan savunmada sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Liverpool maçı muhtemel 11'i

2 EKSİK

Fenerbahçe, Liverpool karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Dirk Kuyt'tan savunmada sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Liverpool maçı muhtemel 11'i

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Marco Asensio, zorlu müsabakada yer almayacak.

Dirk Kuyt'tan savunmada sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Liverpool maçı muhtemel 11'i

OPPONG BELİRSİZ

Fenerbahçe'de Kojo Oppong'un durumu maç saatinde belli olacak.

Dirk Kuyt'tan savunmada sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Liverpool maçı muhtemel 11'i

Göztepe maçında sakatlık yaşayan genç oyuncunun durumuna gün gün bakılıyor.

Dirk Kuyt'tan savunmada sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Liverpool maçı muhtemel 11'i

Oppong'un forma giyememesi durumunda sarı-lacivertlilerde stoper hattında Milan Skriniar ile Yiğit Efe Demir dışında oyuncu bulunmuyor.

Dirk Kuyt'tan savunmada sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Liverpool maçı muhtemel 11'i

İŞTE F.BAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ:

Öte yandan Fenerbahçe'nin, Liverpool maçı muhtemel 11'i belli oldu. İşte o kadro...

Dirk Kuyt'tan savunmada sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Liverpool maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Guendouzi, Brown, Kante, İsmail, İrfan Can, Oğuz, Nene, Vedat.

Buruk'tan flaş karar! İşte G.Saray'ın Stuttgart maçı 11'i
F.Bahçe'nin yeni hocası belli oldu!
DİĞER
Türkiye'de bunları yiyen yiyene! Görenlerin çoğu denemeye cesaret edemiyor
Başkan Erdoğan'dan 3 Kasım 2002 mesajı: 24 yıl önce Anadolu ihtilaline imza attık
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye sevindiren haber! Liverpool maçında...
F.Bahçe'de bir ayrılık kararı daha! İsmail Kartal'ın ardından...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UEFA Gençlik Ligi'nde G.Saray ve Stuttgart yenişemedi! UEFA Gençlik Ligi'nde G.Saray ve Stuttgart yenişemedi! 16:03
Lukaku'dan İsmail Kartal sözleri! Lukaku'dan İsmail Kartal sözleri! 15:58
Trabzonspor Freiburg maçı hazırlıklarını sürdürdü! Trabzonspor Freiburg maçı hazırlıklarını sürdürdü! 15:54
Liverpool, F.Bahçe maçı için yola çıktı! Liverpool, F.Bahçe maçı için yola çıktı! 15:15
Mourinho'dan flaş Arda Güler kararı! AEK maçında... Mourinho'dan flaş Arda Güler kararı! AEK maçında... 15:12
Dirk Kuyt'tan teknik direktörlük açıklaması! Dirk Kuyt'tan teknik direktörlük açıklaması! 14:42
Daha Eski
Şevval İlayda Tarhan, dünya şampiyonu oldu! Şevval İlayda Tarhan, dünya şampiyonu oldu! 14:36
Trossard Beşiktaş'a transfer sürecini anlattı! Trossard Beşiktaş'a transfer sürecini anlattı! 14:26
Zeynep, Prudential Hong Kong Açık'ta 2. turda! Zeynep, Prudential Hong Kong Açık'ta 2. turda! 14:06
Liverpool'un Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu Liverpool'un Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu 13:36
Trabzonspor Avrupa’da 3’te 3 peşinde Trabzonspor Avrupa’da 3’te 3 peşinde 13:23
Barcelona - Aston Villa maçı bilgileri Barcelona - Aston Villa maçı bilgileri 13:20