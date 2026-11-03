Dirk Kuyt'tan savunmada sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Liverpool maçı muhtemel 11'i
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Liverpool'u ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerde savunma hattında yaşanan problemler sonrasında stoper hattında kimin oynayacağı merak edilirken Dirk Kuyt'ın sahaya sürmeyi planladığı ilk 11 netleşti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 16:42
Şampiyonlar Ligi'nde son olarak evinde 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig'de de üst üste 2 mağlubiyet yaşadı.
Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3 müsabakada 2 puan topladı.
KUYT ESKİ TAKIMINA KARŞI
Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, eski takımına karşı kulübede yer alacak.
Kariyerinin son bölümünde sarı-lacivertli ekipte forma giyen Kuyt, Fenerbahçe'nin başında efsanesi olduğu Liverpool'a karşı mücadele edecek.
2 EKSİK
Fenerbahçe, Liverpool karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Marco Asensio, zorlu müsabakada yer almayacak.
OPPONG BELİRSİZ
Fenerbahçe'de Kojo Oppong'un durumu maç saatinde belli olacak.
Göztepe maçında sakatlık yaşayan genç oyuncunun durumuna gün gün bakılıyor.
Oppong'un forma giyememesi durumunda sarı-lacivertlilerde stoper hattında Milan Skriniar ile Yiğit Efe Demir dışında oyuncu bulunmuyor.
İŞTE F.BAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ:
Öte yandan Fenerbahçe'nin, Liverpool maçı muhtemel 11'i belli oldu. İşte o kadro...
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Guendouzi, Brown, Kante, İsmail, İrfan Can, Oğuz, Nene, Vedat.
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