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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! 2. Emre Belözoğlu dönemi başlıyor

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! 2. Emre Belözoğlu dönemi başlıyor

A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre Fenerbahçe, 46 yaşındaki teknik adam Emre Belözoğlu ile her konuda anlaştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 16:30 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2026 16:44
Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! 2. Emre Belözoğlu dönemi başlıyor

İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Portekizli hoca Sergio Conceiçao'dan vazgeçen sarı lacivertliler, Kasımpaşa teknik direktörü Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardi.

Fenerbahçeli idarecilerin, 46 yaşındaki isimle el sıkıştığı belirtildi.

A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın verdiği bilgiye göre; sarı lacivertlilerde, Sergio Conceiçao transferi iptal oldu. Bugün İstanbul'a gelmesi planlanan Portekizli hocanın ekstra taleplerde bulunduğu kaydedildi.

Conceiçao'nun yıllık ücretle alakalı belli bir noktaya bir türlü inmediği hatta bu rakamı yükseltmeye çalıştığı ifade edildi.

Bu gelişme sonrası Fenerbahçe'de 3-4 tane önemli yöneticinin, Emre Belözoğlu'nu ısrarlı bir şekilde istediği ve yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı vurgulandı.

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