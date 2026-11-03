Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Alman temsilcisi Stuttgart ile 3 Kasım Salı günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Saat 20.45'te başlayacak mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların rakibinin kadro yapısı ve piyasa değeri merak ediliyor. Avrupa futbolunda köklü geçmişe sahip olan Stuttgart, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla da dikkat çekiyor. Peki, Stuttgart nerenin takımı, hangi ülkenin liginde oynuyor? Stuttgart'ın kadro değeri ne kadar, en iyi futbolcuları kimler? İşte ayrıntılar...

STUTTGART NERENİN TAKIMI, HANGİ ÜLKENİN?

VfB Stuttgart, Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Stuttgart şehrinin futbol kulübüdür. 1893 yılında kurulan Alman temsilcisi, ülke futbolunun köklü ekipleri arasında yer alıyor.

Kulüp, iç saha karşılaşmalarını 60 bin 449 seyirci kapasiteli MHPArena'da oynuyor. Beyaz-kırmızı renklere sahip Stuttgart'ın tarihinde 5 Almanya şampiyonluğu bulunuyor.

STUTTGART HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Stuttgart, 2026-2027 sezonunda Almanya'nın en üst düzey futbol organizasyonu olan Bundesliga'da mücadele ediyor. Alman ekibi aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında yer alıyor.

Sebastian Hoeneß yönetimindeki Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'nin ilk üç haftasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 7 puan topladı. Viking'i 3-1, Slovan Bratislava'yı 3-0 mağlup eden ekip, Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

STUTTGART KADRO DEĞERİ NE KADAR?

Transfermarkt'ın erişilebilen 2026-2027 sezonu verilerine göre Stuttgart'ın toplam kadro piyasa değeri 409,90 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Kadroda 33 futbolcu yer alırken oyuncuların yaş ortalaması 24,9 olarak gösteriliyor.

Bu tutar, oyuncuların tahmini piyasa değerlerinin toplamını ifade ediyor. Kulübün bütçesi veya futbolcuların kesin transfer bedelleri anlamına gelmiyor. Piyasa değerleri güncellemelere göre değişebiliyor.

STUTTGART'IN EN İYİ VE EN PAHALI OYUNCULARI KİMLER?

Stuttgart'ın kadrosunda Almanya Millî Takımı'nda da görev alan isimlerin yanı sıra Avrupa futbolunda dikkat çeken genç oyuncular bulunuyor. Transfermarkt verilerine göre takımın en değerli oyuncusu 45 milyon euro ile Angelo Stiller.

Kadroda piyasa değeri bakımından öne çıkan futbolcular şöyle:

Angelo Stiller – Ön libero: 45 milyon euro

Jamie Leweling – Sağ kanat: 40 milyon euro

Bilal El Khannouss – Ofansif orta saha: 35 milyon euro

Finn Jeltsch – Stoper: 35 milyon euro

Ramon Hendriks – Stoper: 25 milyon euro

Ermedin Demirovic – Santrfor: 22 milyon euro

Deniz Undav – Santrfor: 22 milyon euro

Bu değerler Transfermarkt'ın 2026-2027 sezonu için erişilebilen oyuncu değerlendirmelerine dayanıyor.

STUTTGART'IN EN TEHLİKELİ OYUNCUSU KİM?

Stuttgart'ın hücum hattında Ermedin Demirovic ve Deniz Undav öne çıkıyor. Özellikle Bosna Hersekli santrfor Demirovic, 2026-2027 Şampiyonlar Ligi sezonunun ilk üç maçında kaydettiği 4 golle turnuvanın gol krallığı yarışındaki isimler arasında bulunuyor.

Alman temsilcisinde Jamie Leweling hızı ve kanat hücumlarıyla, Angelo Stiller ise orta sahadaki oyun kurucu rolüyle dikkat çekiyor. Bilal El Khannouss da hücum organizasyonlarında görev yapan önemli oyuncular arasında yer alıyor.

STUTTGART TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Stuttgart'ın teknik direktörlüğünü Alman çalıştırıcı Sebastian Hoeneß yapıyor. 2026-2027 sezonunda da takımın başında bulunan Hoeneß, Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ın teknik yönetimini üstleniyor.

Alman ekibi, Hoeneß yönetiminde Galatasaray deplasmanına Şampiyonlar Ligi'nde yenilgisiz çıktı. İlk üç karşılaşmadan 7 puan alan Stuttgart, İstanbul'daki mücadelede de bu serisini sürdürmeyi hedefliyor.