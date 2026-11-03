Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken Emre Belözoğlu konusunda önemli bir gelişme yaşandı. İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından Sergio Conceiçao ile görüşen ancak anlaşma sağlayamayan sarı-lacivertli yönetim, rotasını Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na çevirdi. A Spor muhabiri Erdem Akbaş, 46 yaşındaki teknik adamla her konuda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Peki, Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye geldi mi? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü resmen belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

EMRE BELÖZOĞLU FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI MI?

A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın 3 Kasım 2026 tarihinde aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile her konuda anlaşma sağladı. Sarı-lacivertli yöneticilerin deneyimli teknik adamla yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlandığı bildirildi.

Ancak haberin yayımlandığı saat itibarıyla Fenerbahçe tarafından resmî teknik direktörlük açıklaması yapılmış değil. Dolayısıyla Belözoğlu'nun kulübün başına geçtiği kesinleşmiş bir atama olarak değil, anlaşma sağlandığı yönündeki haber olarak değerlendiriliyor.

SERGIO CONCEIÇAO NEDEN FENERBAHÇE'YE GELMEDİ?

Erdem Akbaş'ın aktardığına göre Fenerbahçe yönetimi, Sergio Conceiçao ile yapılan görüşmelerden beklediği sonucu alamadı. Portekizli teknik adamın yıllık ücret konusunda taleplerini artırmasının anlaşmanın önündeki engellerden biri olduğu belirtildi.

Conceiçao ile görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından yönetimdeki bazı isimlerin Emre Belözoğlu üzerinde ısrarcı olduğu öne sürüldü. Bu gelişme sonrasında görüşmelerin hızlandığı ve tarafların anlaşmaya vardığı haberi paylaşıldı.

EMRE BELÖZOĞLU KASIMPAŞA'DAN AYRILDI MI?

Emre Belözoğlu'nun Kasımpaşa ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında teknik adamın mevcut kulübü Kasımpaşa olarak görünüyor.

EMRE BELÖZOĞLU DAHA ÖNCE FENERBAHÇE'Yİ ÇALIŞTIRDI MI?

Emre Belözoğlu, 2020-2021 sezonunun son bölümünde Fenerbahçe'nin teknik sorumluluğunu üstlenmişti. Sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 10 lig karşılaşmasında 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etmişti.

Teknik adamlık kariyerinde Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Kasımpaşa'da da görev yapan Belözoğlu, Fenerbahçe ile yeniden anlaşma sağlanması halinde ikinci kez sarı-lacivertli ekibin teknik yönetiminde yer alacak.

A Spor muhabiri Erdem Akbaş detayları aktardı;

🚨Sergio Conceiçao transferi iptal oldu! @aspor Fenerbahçe Yönetimi Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladı! — Erdem Akbaş (@erdemakbs) November 3, 2026