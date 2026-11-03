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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray Stuttgart maçının tüm biletleri satıldı mı? İşte son durum

Galatasaray Stuttgart maçının tüm biletleri satıldı mı? İşte son durum

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı RAMS Park'ta ağırlamaya hazırlanırken tribünlerdeki son durum merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma öncesinde doluluk oranı yüzde 90'ı geçti. Peki, Galatasaray-Stuttgart maçı için stat tamamen doldu mu, kaç bilet kaldı?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 17:43 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2026 17:45
Galatasaray Stuttgart maçının tüm biletleri satıldı mı? İşte son durum

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 3 Kasım Salı günü saat 20.45'te StuttgartRAMS Park'ta konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarların bilet satışlarına gösterdiği ilgi tribün doluluk oranını yüzde 90'ın üzerine taşıdı. Peki, Galatasaray-Stuttgart maçında stat doldu mu? RAMS Park'ta kaç bilet satıldı, ne kadar bilet kaldı? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY-STUTTGART MAÇINDA STAT DOLDU MU?

Paylaşılan son tribün doluluk verilerine göre Galatasaray-Stuttgart karşılaşmasında RAMS Park henüz tamamen dolmadı. Ev sahibi taraftarlara ayrılan 50.685 kişilik kapasitenin 45.975'i için bilet satıldığı, doluluk oranının ise yüzde 90,7'ye ulaştığı bildirildi.

Bu rakamlara göre karşılaşma öncesinde ev sahibi tribünlerinde 4.710 biletlik kontenjan bulunuyor. Ancak bilet satışları devam ettiğinden sayıların maç saatine kadar değişebileceği belirtiliyor.

GALATASARAY-STUTTGART TRİBÜN DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

Paylaşılan bilet satış verilerindeki son durum şöyle:

  • Tribün doluluk oranı: %90,7
  • Ev sahibi kapasitesi: 50.685
  • Satılan bilet: 45.975
  • Kalan bilet: 4.710
  • Boş kontenjan oranı: Yaklaşık %9,3

Bu rakamlar ev sahibi tribünlerine ilişkin olup maçın toplam seyirci sayısını ifade etmiyor. Tribün doluluğuna yönelik paylaşımlarda daha önce yüzde 89,8 seviyesinde açıklanan oranın yeni verilerle yüzde 90,7'ye yükseldiği görülüyor.

GALATASARAY-STUTTGART BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray'ın Stuttgart ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının bilet fiyatları 2.800 TL ile 60.000 TL arasında değişiyor. Passo üzerinden yayımlanan kategori fiyatları şöyle:

  • Premium: 60.000 TL
  • Delux: 58.000 TL
  • Lux: 56.000 TL
  • Classic: 55.000 TL
  1. Kategori: 40.000 TL
  2. Kategori: 35.000 TL
  3. Kategori: 30.000 TL
  4. Kategori: 25.000 TL
  5. Kategori: 22.500 TL
  6. Kategori: 20.000 TL
  7. Kategori: 18.000 TL
  8. Kategori: 14.000 TL
  9. Kategori: 12.000 TL
  10. Kategori: 3.250 TL
  11. Kategori: 2.800 TL

GALATASARAY-STUTTGART MAÇI BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

Galatasaray-Stuttgart maçının biletleri Passo internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satışa sunuldu. Bilet satın almak isteyen taraftarların Galatasaray logolu Passo Taraftar Kartı sahibi olması gerekiyor.

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