Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken Emre Belözoğlu'nun ismi yeniden spor gündeminin ilk sıralarına yerleşti. A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın 3 Kasım 2026 tarihinde aktardığı bilgilere göre sarı-lacivertliler, 46 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağladı. Bu gelişmenin ardından Belözoğlu'nun yaşamı ve futbol geçmişi de merak konusu oldu. Peki, Emre Belözoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Emre Belözoğlu Galatasaraylı mı, Fenerbahçeli mi? Hangi takımlarda oynadı ve hangi kulüpleri çalıştırdı? İşte ayrıntılar...

EMRE BELÖZOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Emre Belözoğlu, 7 Eylül 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 3 Kasım 2026 itibarıyla 46 yaşında olan eski millî futbolcu, profesyonel kariyerinde orta saha oyuncusu olarak görev yaptı.

Galatasaray altyapısında yetişen Belözoğlu, kariyeri boyunca Türkiye'nin yanı sıra İtalya, İngiltere ve İspanya'da forma giydi. Futbolculuk döneminin ardından teknik adamlığa yönelen Belözoğlu, çeşitli Süper Lig takımlarında görev aldı.

EMRE BELÖZOĞLU HANGİ TAKIMLI? FENERBAHÇELİ Mİ, GALATASARAYLI MI?

Emre Belözoğlu, geçmişte yaptığı açıklamalarda çocukluğundan beri Fenerbahçeli olduğunu söyledi. 10 Ocak 2017 tarihinde Anadolu Ajansı'na konuşan deneyimli isim, ailesinin Fenerbahçeli olması nedeniyle sarı-lacivertli takımı tuttuğunu belirtti.

Belözoğlu, aynı açıklamasında Galatasaray altyapısında yetiştiğini ve profesyonel futbolcu olmasında sarı-kırmızılı kulübün büyük payı bulunduğunu dile getirdi. Galatasaray'da geçirdiği yıllara duyduğu minnettarlığın çocukluğundan beri Fenerbahçeli olduğu gerçeğini değiştirmediğini ifade etti.

Belözoğlu, 2017 yılındaki röportajında Fenerbahçe'yi taraftarı olduğu takım olarak tanımlamıştı. Galatasaray içinse futbolculuk kariyerinin şekillenmesinde büyük emeği bulunan kulüp değerlendirmesini yapmıştı.

EMRE BELÖZOĞLU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Emre Belözoğlu, profesyonel futbolculuk kariyerine Galatasaray'da başladı. Sarı-kırmızılı formayla UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan orta saha oyuncusu, daha sonra kariyerini Avrupa'da sürdürdü.

Belözoğlu'nun forma giydiği kulüpler:

Galatasaray

Inter

Newcastle United

Fenerbahçe

Atletico Madrid

İstanbul Başakşehir

Deneyimli futbolcu, kariyerinin son döneminde yeniden Fenerbahçe forması giydi ve 2020 yılında aktif futbolculuk yaşantısını noktaladı. Türkiye A Millî Futbol Takımı'nda da uzun yıllar görev yaptı.

EMRE BELÖZOĞLU HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyerinin ardından Fenerbahçe'de teknik kadroda görev aldı. 2020-2021 sezonunun son bölümünde sarı-lacivertli takımın teknik sorumluluğunu üstlenerek 10 Süper Lig maçında takımın başında bulundu.

Belözoğlu'nun teknik adam olarak görev yaptığı kulüpler şunlar:

Fenerbahçe

İstanbul Başakşehir

MKE Ankaragücü

Antalyaspor

Kasımpaşa

Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına göre Belözoğlu, 5 Aralık 2025 tarihinde Kasımpaşa'da göreve başladı. İstanbul ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor.

EMRE BELÖZOĞLU FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ MÜ?

A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın 3 Kasım 2026 tarihinde verdiği bilgiye göre Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile teknik direktörlük görevi için anlaşma sağladı. Sergio Conceiçao ile yürütülen görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından sarı-lacivertli yönetimin Belözoğlu'na yöneldiği bildirildi.

Ancak Fenerbahçe tarafından resmî atama açıklaması henüz doğrulanmadı. Bu nedenle Belözoğlu'nun sarı-lacivertli kulüpte göreve başlayacağı tarih kesinlik kazanmadı.