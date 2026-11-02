CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Okan Buruk'tan flaş karar! İşte Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i

Okan Buruk'tan flaş karar! İşte Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Galatasaray, Alman ekibi Stuttgart'ı konuk edecek. 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı kırmızılılar taraftarı önünde Devler Ligi'nde üst sıralara tırmanmak için sahaya çıkıyor. Okan Buruk, dev mücadele öncesi ilk 11'ni belirledi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 10:43
Okan Buruk'tan flaş karar! İşte Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın Almanya'nın Stuttgart takımını konuk edecek. RAMS Park'taki maç saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Okan Buruk'tan flaş karar! İşte Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk iki maçında Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 ve İspanya devi Barcelona'ya 4-1 mağlup olan Galatasaray, üçüncü haftada ise Fransa ekibi Lille'i 4-2 yendi.

Okan Buruk'tan flaş karar! İşte Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i

Ligdeki ilk iki maçında Norveç ekibi Viking'i 3-1 ve Slovakya takımı Slovan Bratislava'yı da 3-0 mağlup eden Stuttgart ise son maçında İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

Okan Buruk'tan flaş karar! İşte Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i

GALATASARAY TAM KADRO

Galatasaray, statü gereği oynayamayacak futbolcuların dışında Stuttgart karşısında tam kadro sahaya çıkacak. Sakat veya cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı ekipte sadece UEFA'ya bildirilen kadroda yer alamayan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ile Can Armando Güner statü gereği forma giyemeyecek.

Okan Buruk'tan flaş karar! İşte Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i

4 MAÇLIK SERİ

Galatasaray, tüm kulvarlarda çıktığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı. Son mağlubiyetini Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı karşılaşmalarda sırasıyla Gençlerbirliği'ni 1-0, Lille'i 4-2, Fenerbahçe'yi 2-1 ve TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 yendi.

Okan Buruk'tan flaş karar! İşte Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i

OSIMHEN TAKIMI SIRTLIYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle takımının galibiyetlerinde önemli rol oynadı.

Okan Buruk'tan flaş karar! İşte Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i

Sezon başından beri Trendyol Süper Lig'de 8 ve Şampiyonlar Ligi'nde 2 maça çıkan Osimhen, toplamda 10 müsabakada görev aldı.

Okan Buruk'tan flaş karar! İşte Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i

Nijeryalı yıldız, bu karşılaşmalarda 9'u lig ve 1'i Avrupa'da olmak üzere toplamda 10 gol kaydetti.

Okan Buruk'tan flaş karar! İşte Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i

Osimhen, 10 resmi müsabakada 10 kez fileleri havalandırarak maç başına 1 gol atma başarısı gösterdi.

Okan Buruk'tan flaş karar! İşte Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i

BATRAKOV PERFORMANSIYLA PARLIYOR

Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, gösterdiği performansla son haftalarda sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini topladı. Çıktığı son 5 resmi maçta 3 kez ağları sarsan 21 yaşındaki oyuncu, skor katkısının yanı sıra isabetli paslarıyla ve hücumu yönlendirmesiyle de taraftarların beğenisini kazandı.

Okan Buruk'tan flaş karar! İşte Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i

SANE VE İLKAY RAKİBİ YAKINDAN TANIYOR

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu İlkay Gündoğan ile Alman kanat oyuncusu Leroy Sane, daha önce Stuttgart'a karşı birçok kez forma giydi.

Okan Buruk'tan flaş karar! İşte Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i

İlkay Gündoğan, daha önce Nürnberg ve Borussia Dortmund formalarıyla Stuttgart'a karşı 6 Bundesliga ve 1 Almanya Kupası karşılaşmasına çıktı. İlkay'ın takımları, bu karşılaşmalardan 5 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. 36 yaşındaki oyuncu, söz konusu 7 maçta 1 kez ağları sarstı.

Okan Buruk'tan flaş karar! İşte Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i

Daha önce Schalke 04 ve Bayern Münih formalarını terleten Leroy Sane ise Bundesliga'da 14 kez Stuttgart karşısında mücadele etti. Sane'nin takımları bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 2'şer beraberlik ile mağlubiyet yaşadı. 30 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Okan Buruk'tan flaş karar! İşte Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i

LEAO MU, BARIŞ ALPER Mİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rafael Leao ve Barış Alper Yılmaz konusunda büyük ikilem yaşıyor.

Okan Buruk'tan flaş karar! İşte Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i

Tecrübeli teknik adam, zorlu maçta sol kanatta kimi oynatacağına henüz karar vermiş değil. Konyaspor deplasmanında forma giymeyen Barış Alper Yılmaz kendini formda ve hazır hissediyor. Rafael Leao ise son oynanan Konyaspor maçındaki iyi görüntüsüyle teknik heyetten tam not aldı.

Okan Buruk'tan flaş karar! İşte Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i

İŞTE G.SARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Batrakov, Barış Alper, Yunus, Osimhen

Spor yazarlarından o isme sert eleştiri!
F.Bahçe'de savunma krizi! Liverpool maçı öncesi Kuyt'ın kararı...
DİĞER
Fenerbahçe'ye 2 yıldızdan biri imza atacak! Transferde golcü harekatı...
Başkan Erdoğan'dan nafaka talimatı: Kadınlar ve erkekler mağdur edilmeyecek aile korunacak
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Spor yazarlarından Trabzonspor'a övgü dolu sözler!
F.Bahçe'de flaş kadro dışı kararı! Yönetimden şok hamle
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yeni teknik direktör Şampiyonlar Ligi'nden! Yeni teknik direktör Şampiyonlar Ligi'nden! 10:20
F.Bahçe'de savunma krizi! Liverpool maçı öncesi Kuyt'ın kararı... F.Bahçe'de savunma krizi! Liverpool maçı öncesi Kuyt'ın kararı... 09:47
F.Bahçe'de flaş kadro dışı kararı! Yönetimden şok hamle F.Bahçe'de flaş kadro dışı kararı! Yönetimden şok hamle 09:09
Spor yazarlarından Trabzonspor'a övgü dolu sözler! Spor yazarlarından Trabzonspor'a övgü dolu sözler! 09:00
Spor yazarlarından o isme sert eleştiri! Spor yazarlarından o isme sert eleştiri! 08:50
Juventus evinde iki golle kazandı! Juventus evinde iki golle kazandı! 00:41
Daha Eski
Emre Belözoğlu: O göreve talip olunmaz! Emre Belözoğlu: O göreve talip olunmaz! 00:41
Mustafa Çulcu: Vlahovic'e atılan tokat kırmızı kart! Mustafa Çulcu: Vlahovic'e atılan tokat kırmızı kart! 00:41
Italiano: Maçı 2-0'dan verdik! Italiano: Maçı 2-0'dan verdik! 00:41
Beşiktaş'a Kasımpaşa çelmesi! Beşiktaş'a Kasımpaşa çelmesi! 00:41
Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! 00:41
"Aziz Başkan'ın etrafında kenetlenmeliyiz!" "Aziz Başkan'ın etrafında kenetlenmeliyiz!" 00:41