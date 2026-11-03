İspanya futbolu, CD Tenerife forması giyen Jesus de Miguel'in hayatını kaybetmesiyle büyük üzüntü yaşadı. Tenerife ile Andorra arasında 2 Kasım Pazartesi günü oynanan karşılaşmanın uzatma dakikalarında rakip kaleciyle çarpışarak yere yığılan futbolcu, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kulübü, 3 Kasım 2026 Salı günü 30 yaşındaki oyuncunun yaşamını yitirdiğini resmen duyurdu. Peki, Jesus de Miguel kimdir, neden öldü ve kaç yaşındaydı? Jesus de Miguel nereliydi, hangi takımda oynuyordu, evli miydi ve çocukları var mıydı? İşte ayrıntılar...

JESUS DE MIGUEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI VE NERELİYDİ?

Tam adı Jesús de Miguel Alameda olan İspanyol futbolcu, 21 Eylül 1996 tarihinde Madrid'de dünyaya geldi. 3 Kasım 2026 tarihinde hayatını kaybeden De Miguel, 30 yaşındaydı.

Forvet mevkisinde görev yapan oyuncu, sol ayağını kullanıyordu. Kariyerine Madrid bölgesindeki futbol altyapılarında başlayan De Miguel, İspanya'nın farklı liglerinde forma giyerek profesyonel futbolculuk yaşamını sürdürdü.

JESUS DE MIGUEL NEDEN ÖLDÜ, ÖLÜM NEDENİ NE?

Jesus de Miguel, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü Tenerife ile Andorra arasında oynanan İspanya 2. Lig maçının uzatma dakikalarında rakip kaleci Jesús Owono ile çarpıştı. Ceza sahasının dışına çıkarak topa müdahale etmek isteyen Owono'nun dizi, De Miguel'in göğüs bölgesine isabet etti.

Çarpışmanın ardından bilincini kaybederek yerde kalan İspanyol futbolcuya sağlık ekipleri müdahale etti. Kalp-solunum durması yaşayan De Miguel, ambulansla Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria'ya kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Tenerife, ilk açıklamasında futbolcunun durumunun ağır ancak stabil olduğunu bildirdi. Gece saatlerinde nörolojik durumunun kötüleştiği açıklanan De Miguel'in, 3 Kasım Salı günü saat 08.00'de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Çarpışma sonrasında gelişen kalp-solunum durması ve ağır sağlık tablosu bildirildi; ayrıntılı adli ölüm nedeni ise ayrıca kesinleştirilmedi.

JESUS DE MIGUEL HANGİ TAKIMDA OYNUYORDU?

Jesus de Miguel, hayatını kaybettiği dönemde İspanya 2. Ligi ekiplerinden CD Tenerife'nin futbolcusuydu. 2025 yılında CD Castellón'dan Tenerife'ye transfer olan 30 yaşındaki santrfor, takımının hücum hattında görev yapıyordu.

De Miguel, 2025-2026 sezonunda Tenerife formasıyla 11 gol kaydetmişti. İspanyol futbolcunun son karşılaşması, 2 Kasım 2026 tarihinde oynanan Tenerife-Andorra mücadelesi oldu.

JESUS DE MIGUEL EVLİ MİYDİ, ÇOCUKLARI VAR MIYDI?

İspanyol futbolcunun evli olduğu ve ailesiyle Tenerife'de yaşamını sürdürdüğü basına yansıyor. Hayatını kaybeden futbolcu, yaklaşık bir buçuk yaşında bir kız çocuğunun babasıydı.

De Miguel'in ailesi, kulüp aracılığıyla yayımlanan açıklamada kendilerine iletilen destek mesajları için teşekkür ederken yaşadıkları kaybın ardından mahremiyetlerine saygı gösterilmesini talep etti.

JESUS DE MIGUEL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Jesus de Miguel, futbolculuk kariyerine Leganés altyapısında başladı. İspanya'nın alt liglerinde farklı kulüplerin formasını giyen oyuncu, özellikle CD Castellón dönemindeki performansıyla dikkat çekti.

De Miguel'in kariyerinde forma giydiği takımlar şöyle:

- CD Leganés B

- Lugo de Fuenlabrada

- Internacional de Madrid

- CF Fuenlabrada

- AD Unión Adarve

- CDA Navalcarnero

- Unionistas de Salamanca

- CD Castellón

- CD Tenerife

2023 yılında Castellón'a transfer olan De Miguel, kulübün İspanya 2. Ligi'ne yükselmesinde görev aldı. Tenerife'ye katılmadan önce Castellón formasıyla toplam 25 gol kaydetti.

TENERIFE KULÜBÜNDEN JESUS DE MIGUEL AÇIKLAMASI

CD Tenerife, 3 Kasım 2026 tarihinde yaptığı resmî duyuruda Jesus de Miguel Alameda'nın hayatını kaybettiğini açıkladı. Kulüp, futbolcunun ailesinin, yakınlarının ve Tenerife camiasının büyük üzüntü yaşadığını bildirdi.

İspanyol ekibi, açıklamasında De Miguel'in ailesine ve yakınlarına destek mesajı verirken taraftarlardan da ailenin mahremiyetine saygı göstermelerini istedi.