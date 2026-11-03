A Milli Kadın Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar B Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 UEFA Kadınlar Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Milliler, B Ligi 4'üncü Grup'ta Slovenya, Macaristan ve Kosova ile eşleşti. 2027 UEFA Kadınlar Uluslar Ligi'nde B Ligi'nde mücadele edecek Ay-Yıldızlılarımız, grup aşamasında rakipleriyle iç sahada ve deplasmanda olmak üzere toplam altı karşılaşmaya çıkacak.

Grup aşamasındaki ilk iki maç 23 Şubat - 6 Mart, üçüncü ve dördüncü maçlar 13 - 24 Nisan, son iki karşılaşma ise 7 - 15 Haziran 2027 tarihleri arasında oynanacak. Toplam 16 takımın dörderli dört grupta mücadele edeceği B Ligi'nde gruplarını lider tamamlayan takımlar doğrudan A Ligi'ne yükselecek. Grup ikincileri ise A Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlarla yükselme play-off maçları oynayacak.