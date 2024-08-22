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Jean Onana: Zemin bir bahane olamaz!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano'yla deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Mücadele sonrası siyah beyazlılarda Jean Onana açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 23:51 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 23:53
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Jean Onana: Zemin bir bahane olamaz!

Beşiktaş'ta Jean Onana, 3-3 berabere kaldıkları Lugano maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"3-1 öndeydik ve yemememiz gereken goller yedik. Çok iyi bir skor değil bu ama İstanbul'da pozitif bir skor alıp bu turu geçeceğiz. İletişim çok önemli. Al-Musrati ile alan paylaşımını doğru yaptık ve oyun biraz toparlandı. Bu sezon çok daha iyi bir atmosfer var. Hocamız hepimizle çok iyi iletişim kuruyor. Oynamasam da onun için önemli olduğunu bana hissettiriyor. Bu da benim özgüvenimi yükseltiyor."

"Zemin bir bahane olamaz. Rakip de sonuçta bu zeminde oynuyor. İstanbul'da da bizim lehimize koşullar daha iyi olacak."

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