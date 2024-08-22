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Gedson Fernandes: Skor çok kötü değil!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano'yla deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Mücadele sonrası siyah beyazlılarda Gedson Fernandes açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 23:45
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Gedson Fernandes: Skor çok kötü değil!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldız oyuncusu Gedson Fernandes, Lugano maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Kazanmaya da yakındık ama beraberlik oldu. Bugün biraz kopuşlar yaşadık. Bizim istediğimiz sonuç kazanmaktır ama bu skor deplasmanda çok kötü değil. İkinci maçta kazanıp turu geçeceğimize inanıyorum. İki gol attığım için mutluyum. Ama önemli olan takıma katkı sağlamam. Pozisyondan bağımsız nerede oynarsam oynayayım takımıma yardımcı olmak istiyorum."

"Bu sene farklı bir yıl. Her maça farklı bakmak lazım. Geçen sezon Lugano maçlarında oynamamıştım. Çalışan ve mücadele eden bir takım var karşımızda. Önümüze bakmamız lazım."

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