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Beşiktaş avantaj peşinde! İşte Van Bronckhorst'un Lugano maçı muhtemel 11'i

Yeni transferleriyle uçuşa geçen Beşiktaş, bu kez UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasına kalabilmek için play-off turunda İsviçre temsilcisi Lugano ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi teknik direktör Van Bronckhorst, ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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Beşiktaş avantaj peşinde! İşte Van Bronckhorst'un Lugano maçı muhtemel 11'i

Yeni formatta lig usulü oynanacak Avrupa Ligi'ne kalmak isteyen Beşiktaş, Lugano deplasmanında galibiyet arıyor. Thun Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak. Danimarkalı hakem Morten Krogh'un yöneteceği mücadele, S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak. Rövanş maçının 29 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda yapılacağı play-off turunu geçen ekip, Avrupa Ligi bileti alacak.

243. RANDEVU

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bugün deplasmanda İsviçre temsilcisi Lugano ile karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 243. kez sahne alacak. Siyah beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 242 müsabakada 91 galibiyet, 48 beraberlik, 103 yenilgi yaşadı. Avrupa mücadelesinde 320 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 365 gol gördü.

ODAKLANMIŞ DURUMDAYIZ

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, Lugano maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. "İki maç oynayacağız ve odaklanmış durumdayız" diyen van Bronckhorst, "Sezona iyi başladık, hafta sonu iyi bir galibiyet aldık. İyi dinlendik ve Lugano'ya hazırlandık. Fenerbahçe ve Partizan'a karşı oynadıkları maçları izledik. İyi bir takıma karşı oynayacağız ama bizim için tek hedef grup aşamasına kalmak" ifadelerini kullandı. Transferleri gündemdeki Aboubakar ve Muleka ile ilgili Hollandalı hoca, "Aboubakar için başka bir meydan okuma daha iyi olabilir. Muleka'nın bir transfer durumu söz konusu o yüzden gelmedi" dedi. Zeminin sentetik olması için ise başarılı çalıştrıcı, "İyi sentetik zemini kötü normal zemine tercih ederim" diye konuştu.

ÖNEMLİ OLAN TURU GEÇMEK

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, "Gayet iyi durumdayız. Avrupa süreci başlıyor. Bugün ilk maçımıza çıkacağız. İyi bir skor almayı umut ediyoruz. Gruplar bu sene statü değiştirdi. 8 tane farklı takımla oynayacağız. Bunun heyecanını şimdiden yaşıyoruz ama önemli olan turu geçmek. Takımın durumu gayet iyi" dedi.

BAŞARILAR DİLEDİ

Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi M. Koç ile Fiba Holding Kurucu ve Divan Kurulu Üyesi Onursal Başkanı Hüsnü Özyeğin, siyah beyazlılara Lugano maçında başarılar diledi.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

LUGANO: Amir Saipi, Papadopoulos, Anto Grgic, Bottani, Doumbia, Cimignani, El Wafi, Valenzuela, Bislimi, Aliseda, Zanotti

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Gedson, Musrati, Rashica, Rafa Silva, Semih, (Muci) İmmobile

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