TFF tarafından açıklanan VAR kayıtlarında, Rafa Silva'ya Güray Vural'ın yaptığı faul de vardı.

VAR odasındaki Onur Özütoprak ile karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen arasında geçen diyaloglar şöyle:

VAR: Mehmet, potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum.

MEHMET TÜRKMEN: Tamam geliyorum.

VAR: Haydi gel. İlk ayağın esnemesini gösteriyorum.

TÜRKMEN: Temas noktası.

VAR: Evet kramponun çivileri, hız, şiddet, temas noktası, ayağın esnemesi.

TÜRKMEN: Kramponun çivileri, ayak gergin, rakibin sağlığını tehlikeye atıyor. Norma hızda da oynatır mısın? Başka bir açı daha ver. Gördüm ağabey tamam. 11 numara, sarı kart iptal, kırmızı kart.