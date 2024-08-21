TFF tarafından açıklanan VAR kayıtlarında, Rafa Silva'ya Güray Vural'ın yaptığı faul de vardı.
VAR odasındaki Onur Özütoprak ile karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen arasında geçen diyaloglar şöyle:
VAR: Mehmet, potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum.
MEHMET TÜRKMEN: Tamam geliyorum.
VAR: Haydi gel. İlk ayağın esnemesini gösteriyorum.
TÜRKMEN: Temas noktası.
VAR: Evet kramponun çivileri, hız, şiddet, temas noktası, ayağın esnemesi.
TÜRKMEN: Kramponun çivileri, ayak gergin, rakibin sağlığını tehlikeye atıyor. Norma hızda da oynatır mısın? Başka bir açı daha ver. Gördüm ağabey tamam. 11 numara, sarı kart iptal, kırmızı kart.