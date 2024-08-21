Haberler Beşiktaş

“Kramponun çivileri, hız...”

TFF tarafından açıklanan VAR kayıtlarında, Rafa Silva’ya Güray Vural’ın yaptığı faul de vardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
“Kramponun çivileri, hız...”

TFF tarafından açıklanan VAR kayıtlarında, Rafa Silva'ya Güray Vural'ın yaptığı faul de vardı.

VAR odasındaki Onur Özütoprak ile karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen arasında geçen diyaloglar şöyle:

VAR: Mehmet, potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum.

MEHMET TÜRKMEN: Tamam geliyorum.

VAR: Haydi gel. İlk ayağın esnemesini gösteriyorum.

TÜRKMEN: Temas noktası.

VAR: Evet kramponun çivileri, hız, şiddet, temas noktası, ayağın esnemesi.

TÜRKMEN: Kramponun çivileri, ayak gergin, rakibin sağlığını tehlikeye atıyor. Norma hızda da oynatır mısın? Başka bir açı daha ver. Gördüm ağabey tamam. 11 numara, sarı kart iptal, kırmızı kart.

G.Saray'dan taraftarı coşturacak hamle!
F.Bahçe'den Beşiktaş ve G.Saray'a transfer çalımı!
DİĞER
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu sonrası bir sürpriz ayrılık daha! Fenerbahçe’nin kasası dolup taşacak
Fatih'teki başıboş sokak köpeği vahşetinin adli raporu ortaya çıktı! Ayhan Özçelik'in saldırıya bağlı bulguları kan dondurdu
G.Saray'dan Jakobs sürprizi!
F.Bahçe'ye Goretzka'da dev rakipler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eray Yazgan: Kanımız dondu Eray Yazgan: Kanımız dondu 01:30
Tamam ağabey gördüm! Tamam ağabey gördüm! 01:29
“Kramponun çivileri, hız...” “Kramponun çivileri, hız...” 01:28
Romulo’dan hücum faul Romulo’dan hücum faul 01:28
Sara en iyi 11’e seçildi Sara en iyi 11’e seçildi 01:27
Olayları yatıştırmak İçin sahaya girdik Olayları yatıştırmak İçin sahaya girdik 01:26
Daha Eski
Buruk: Profesyonelce değil Buruk: Profesyonelce değil 01:26
İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları! 00:44
F.Bahçe'den Beşiktaş ve G.Saray'a transfer çalımı! F.Bahçe'den Beşiktaş ve G.Saray'a transfer çalımı! 00:34
Play-off turu oynanan 3 karşılaşmayla başladı Play-off turu oynanan 3 karşılaşmayla başladı 00:26
Eray Yazgan: VAR kayıtlarından sonra kanımız dondu! Eray Yazgan: VAR kayıtlarından sonra kanımız dondu! 00:20
Barış Alper oynayacak mı? Okan Buruk açıkladı Barış Alper oynayacak mı? Okan Buruk açıkladı 00:20