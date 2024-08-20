TRANSFER HABERİ |Beşiktaş'a sağ bek piyangosu! İsviçreli için teklif sunmaya hazırlanıyorlar
Beşiktaş, yeni transferlerinin başarılı performansları ile gündeme gelirken hız kesmeden kadrolarını yeni oyuncularla birlikte genişletmek ve başarılı bir çıkış yakalamak istiyor. Siyah beyazlılar savunma hattını güçlendirerek istedikleri çıkışı yakalamak adına İsviçreli sağ bek oyuncusuna teklif sunmaya hazırlanıyor. İşte o isim... | Son dakika Beşiktaş spor haberleri (BJK spor haberi)
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İşte yakında teklif sunmaya hazırlandıkları İsviçreli oyuncu ve kapılarını çalacakları takım...
Jordan Lotomba, Fransız ekiplerinden Nice'de forma giyen 25 yaşındaki sağ bek oyuncusu. Nice'de 4 senede toplamda 142 maça çıktı ve savunma hattındaki performansının yanı sıra hücumda yarattığı fırsatlarla kendinden söz ettirdi.
Foot Mercato'dan derlenen bilgiye göre; oyuncu önce EURO 2024 İsviçre Milli Takım kadrosuna alınmadı, sonrasında Nice'de sağ bek pozisyonunda yerine Fransız oyuncu Jonathan Clauss tercih edildi.
Lotomba takımdan uzaklaştırılırken tutkusu olan sağ bek pozisyonunda oynayabileceği bir takım arayışına girdi ve oyuncunun kapısını TSG Hoffenheim çaldı.
Oyuncu hakkında bilgi alan Alman takımının ardından habere göre Beşiktaş devreye girdi ve oyuncu ile ilgilendiğini bildirdi. Siyah beyazlı ekibin 23 numaraya yakında teklif sunacağı belirtiliyor.
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