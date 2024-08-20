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TRANSFER HABERİ |Beşiktaş'a sağ bek piyangosu! İsviçreli için teklif sunmaya hazırlanıyorlar

Beşiktaş, yeni transferlerinin başarılı performansları ile gündeme gelirken hız kesmeden kadrolarını yeni oyuncularla birlikte genişletmek ve başarılı bir çıkış yakalamak istiyor. Siyah beyazlılar savunma hattını güçlendirerek istedikleri çıkışı yakalamak adına İsviçreli sağ bek oyuncusuna teklif sunmaya hazırlanıyor. İşte o isim... | Son dakika Beşiktaş spor haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 15:46
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TRANSFER HABERİ |Beşiktaş'a sağ bek piyangosu! İsviçreli için teklif sunmaya hazırlanıyorlar

Beşiktaş, yeni teknik direktörü van Bronckhorst'un yakaladığı ivme ve takıma kattığı yeni isimler ve ile bu sezon iddialı geliyor.

TRANSFER HABERİ |Beşiktaş'a sağ bek piyangosu! İsviçreli için teklif sunmaya hazırlanıyorlar

Trendyol Süper Lig'indeki ikinci maçını evinde kazanarak sezona 2'de 2 başlayan siyah beyazlı ekip, hız kesmeden transfer operasyonlarını sürdürdüyor.

TRANSFER HABERİ |Beşiktaş'a sağ bek piyangosu! İsviçreli için teklif sunmaya hazırlanıyorlar

Özellikle Rafa Silva, Ciro Immobile ve Ndour gibi isimlerle hücum hattını güçlendiren Kartal, bu sefer gözünü savunmaya dikti.

TRANSFER HABERİ |Beşiktaş'a sağ bek piyangosu! İsviçreli için teklif sunmaya hazırlanıyorlar

İşte yakında teklif sunmaya hazırlandıkları İsviçreli oyuncu ve kapılarını çalacakları takım...

TRANSFER HABERİ |Beşiktaş'a sağ bek piyangosu! İsviçreli için teklif sunmaya hazırlanıyorlar

Jordan Lotomba, Fransız ekiplerinden Nice'de forma giyen 25 yaşındaki sağ bek oyuncusu. Nice'de 4 senede toplamda 142 maça çıktı ve savunma hattındaki performansının yanı sıra hücumda yarattığı fırsatlarla kendinden söz ettirdi.

TRANSFER HABERİ |Beşiktaş'a sağ bek piyangosu! İsviçreli için teklif sunmaya hazırlanıyorlar

Foot Mercato'dan derlenen bilgiye göre; oyuncu önce EURO 2024 İsviçre Milli Takım kadrosuna alınmadı, sonrasında Nice'de sağ bek pozisyonunda yerine Fransız oyuncu Jonathan Clauss tercih edildi.

TRANSFER HABERİ |Beşiktaş'a sağ bek piyangosu! İsviçreli için teklif sunmaya hazırlanıyorlar

Lotomba takımdan uzaklaştırılırken tutkusu olan sağ bek pozisyonunda oynayabileceği bir takım arayışına girdi ve oyuncunun kapısını TSG Hoffenheim çaldı.

TRANSFER HABERİ |Beşiktaş'a sağ bek piyangosu! İsviçreli için teklif sunmaya hazırlanıyorlar

Oyuncu hakkında bilgi alan Alman takımının ardından habere göre Beşiktaş devreye girdi ve oyuncu ile ilgilendiğini bildirdi. Siyah beyazlı ekibin 23 numaraya yakında teklif sunacağı belirtiliyor.

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