Giovanni van Bronckhorst: Stadımız güzel ama...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor.

Bu mücadele öncesi siyah-beyazlılarda teknik direktör van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

İŞTE BRONCKHORST'UN SÖZLERİ:

Rakiple ilgili analizlerimizi yaptık. Bugün maça hazır olduğumuzdan emin olmak istiyoruz. Bugün atmosfer güzel. İçerideki ilk maç, bunun için heyecanlıyız. Maç maç gitmek ve kazanmak istiyoruz. Taraftarımızla birlikte kazanmak istiyoruz.

Stadımız güzel ama atmosferi yaratan taraftarlarımız. Enerjiyi hissediyoruz. Bu bizim için pozitif. Oyuncularımız da her şeyi verecek. 3 puanı almak istiyoruz.