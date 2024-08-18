Haberler Beşiktaş

Giovanni van Bronckhorst: Stadımız güzel ama...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Bu mücadele öncesi siyah-beyazlılarda teknik direktör van Bronckhorst açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 21:14 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 21:24
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Giovanni van Bronckhorst: Stadımız güzel ama...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor.

Bu mücadele öncesi siyah-beyazlılarda teknik direktör van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

İŞTE BRONCKHORST'UN SÖZLERİ:

Rakiple ilgili analizlerimizi yaptık. Bugün maça hazır olduğumuzdan emin olmak istiyoruz. Bugün atmosfer güzel. İçerideki ilk maç, bunun için heyecanlıyız. Maç maç gitmek ve kazanmak istiyoruz. Taraftarımızla birlikte kazanmak istiyoruz.

Stadımız güzel ama atmosferi yaratan taraftarlarımız. Enerjiyi hissediyoruz. Bu bizim için pozitif. Oyuncularımız da her şeyi verecek. 3 puanı almak istiyoruz.

Beşiktaş - Antalyaspor | CANLI
S Sport
DİĞER
Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı yayın ekranı ve muhtemel 11’ler
Manisa, Aydın, İzmir, Bolu... Alevlere havadan ve karadan müdahale | Bakan Yumaklı açıkladı: Hangi yangınlar kontrol altında? | SON DURUM
Dünya yıldızı Fenerbahçe yolunda
İstanbul'da kazanan Başakşehir
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jose Mourinho, Başakşehir'de tribünde Jose Mourinho, Başakşehir'de tribünde 21:13
Bronckhorst: Stadımız güzel ama... Bronckhorst: Stadımız güzel ama... 21:12
Fenerbahçe'den Galatasaray'ın açıklamasına cevap Fenerbahçe'den Galatasaray'ın açıklamasına cevap 20:58
Dev maçta kazanan City! Dev maçta kazanan City! 20:28
Crystal Palace'tan Zaha için olay açıklama! Crystal Palace'tan Zaha için olay açıklama! 19:45
Iğdır FK bol gollü kazandı Iğdır FK bol gollü kazandı 18:58
Daha Eski
Beşiktaş'tan kupa paylaşımı Beşiktaş'tan kupa paylaşımı 18:55
Hatayspor'da maç hazırlığı Hatayspor'da maç hazırlığı 18:25
İstanbul'da kazanan Başakşehir İstanbul'da kazanan Başakşehir 17:47
Beşiktaş - Antalyaspor | İlk 11'ler belli oldu! Beşiktaş - Antalyaspor | İlk 11'ler belli oldu! 17:47
Göztepe'den F.Bahçe maçıyla ilgili açıklama Göztepe'den F.Bahçe maçıyla ilgili açıklama 16:38
Fırtına bir transferi daha bitirdi! Fırtına bir transferi daha bitirdi! 16:25