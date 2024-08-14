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Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour ilk antrenmanına çıktı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Yeni transfer Cher Ndour ise bu antrenmana katıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 22:49
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Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour ilk antrenmanına çıktı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı. Minyatür kale maçla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Siyah-beyazlılar, 1 günlük iznin ardından 18 Ağustos Pazar günü oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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