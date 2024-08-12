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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Marcos Alonso hamlesi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor. Siyah-beyazlıların son olarak tecrübeli yıldız Marcos Alonso ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Marcos Alonso hamlesi!

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Transfer çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar'da flaş bir gelişme yaşandı. Kongolu sol bek Masuaku ile rekabet edebilecek bir oyuncu arayan Kartal'a menajerler tarafından temmuz ayının başında Barcelona ile kontratı sona eren ve şu an boşta olan Marcos Alonso'nun önerildiği öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre siyah- beyazlı yönetimin 33 yaşındaki İspanyol sol bekin şartları hakkında bilgi aldığı ifade ediliyor. Siyah-Beyazlı kurmayların Marcos Alonso da dahil olmak üzere birçok yerli ve yabancı futbolcuyla görüşmelerini sürdürdüğü ve kısa süre içerisinde bu bölgeye bir ismin katılacağı da gelen haberler arasında.

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