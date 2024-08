Bronckhorst süper başladı

Teknik Direktör Van Bronckhorst ilk resmi maçında kupayla tanıştı. Takımını devamlı uyardı ve diri tuttu. Oldukça heyecanlı ve hırslı görüntü verdi. Hiç oturmadı. Van Bronckhorst her alanda takımını süper kupa derbisine çok iyi hazırlamış. Oyunun her bölümüne teknik adam dokunuşları yaptı. Futbolcuları skoru bulmasına rağmen tempoyu düşürmedi. Fiziksel olarak da sezona hazır olduklarının sinyalini verdi. İlk derbi maçında spor otoritelerinden tam not aldı.

KARIYERINDE 7. KUPA

Kara Kartal'ın Hollandalı çalıştırıcısı Giovanni van Bronckhorst, teknik direktörlük kariyerinin 7. kupasını siyah-beyazlı takımla kazandı. Feyenoord'la Hollanda Ligi'nde ilk kez lig şampiyonluğuna imza atan Van Bronckhorst, Hollanda ekibiyle 2'şer kez Hollanda Kupası ve Hollanda Süper Kupası'nın sahibi olurken, Glasgow Rangers'la da İskoçya Kupası sevinci yaşamıştı.

VINCENZO MONTALLA TRİBÜNDE

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da Süper Kupa müsabakasını tribünden izledi. Atatürk Olimpiyat Stadı'na gelen İtalyan teknik adama yardımcılarından Selçuk Şahin eşlik etti.

TARAFTARLAR BİZE GÜÇ VERDİ

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Gabriel Paulista, Galatasaray karşısında alınan 5-0'lık galibiyet sonrası konuştu. Maçtan sonra yapıtığı açıklamada Paulista, "İlk maçımda, ilk kupa... Kelimelerle anlatamam. Taraftarlar bize güç verdi, destek verdi. Onların sayesinde kazandık" dedi.

FİLİSTİN TEPKİSİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, İsrail saldırısı altındaki Filistin'e dikkati çekti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kale arkasındaki tribüne "Filistin'de insanlık ölüyor" ve "Dünya soykırımı canlı canlı izliyor" yazılı pankartlar astı.

BAŞKANLAR BİRLİKTE İZLEDİ

Sezonun ilk resmi maçı olan bu önemli mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti. Başkan Hacıosmanoğlu derbiyi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile birlikte protokol tribününde beraber izledi.

18 YIL SONRA BİR İLK

Hollandalı teknik adam Beşiktaş'ta 18 yıl sonra bir ilki yaşadı. Giovanni van Bronchkorst, Jean Tigana'dan bu yana Beşiktaş'ın başında Süper Kupa'yı kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu.

MULEKA'NIN YERİNE ARNAUTOVIC

Beşiktaş, İnter'in yıldızı 35 yaşındaki Marco Arnautovic'i transfer listesine ekledi. Bonservisi İnter'de bulunan ve geçen sezon Bologna'da kiralık olarak forma giyen Avusturyalı golcünün İtalyan kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.