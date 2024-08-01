Özlenen Beşiktaş yükleniyor

Geride bıraktığımız sezon aldığı sonuçlar ve formsuz oyunuyla taraftarlarını derin bir üzüntüye sokan, finalde Trabzonspor'u yenerek kaldırdığı Türkiye Kupası ile gönüllere su serpen Beşiktaş yeni sezon öncesi işi sıkı tutuyor. Fernando Santos'tan istediği verimi alamayan yönetim öncelikle teknik direktör işini bir başka ünlü isim Giovanni Van Bronckhorst ile çözdü. Hollandalı çalıştırıcı ile sezon planlarını yapan yönetimdeki yetkili ve de etkili isimler nokta atışı transferleri bir bir gerçekleştirdi. İkinci Başkan Hüseyin Yücel ve Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar transfer işlerini oldukça sıkı tutup doğru yerlere önemli isimleri takıma kazandırdılar.