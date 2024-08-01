Haberler Beşiktaş

Özlenen Beşiktaş yükleniyor

Taraftarlar özlenen Beşiktaş’ı bekliyor. Rafa Silva liderliğinde, İmmobile’nin golleriyle Kara Kartal şampiyonluğa uçmak istiyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Özlenen Beşiktaş yükleniyor

Geride bıraktığımız sezon aldığı sonuçlar ve formsuz oyunuyla taraftarlarını derin bir üzüntüye sokan, finalde Trabzonspor'u yenerek kaldırdığı Türkiye Kupası ile gönüllere su serpen Beşiktaş yeni sezon öncesi işi sıkı tutuyor. Fernando Santos'tan istediği verimi alamayan yönetim öncelikle teknik direktör işini bir başka ünlü isim Giovanni Van Bronckhorst ile çözdü. Hollandalı çalıştırıcı ile sezon planlarını yapan yönetimdeki yetkili ve de etkili isimler nokta atışı transferleri bir bir gerçekleştirdi. İkinci Başkan Hüseyin Yücel ve Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar transfer işlerini oldukça sıkı tutup doğru yerlere önemli isimleri takıma kazandırdılar.

F.Bahçe'den G.Saray'a yılın transfer çalımı!
İşte Mourinho'nun transferdeki 1 numaralı favorisi!
DİĞER
Fenomenlere ‘reklam’ takibi! Şeyma Subaşı ile Cem Özkök'ün gizli sosyal medya reklamlarına ceza yağdı!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Hamas Lideri İsmail Haniye suikastı ile ilgili çarpıcı açıklama: Filistin davasının yanındayız! Türkiye dilekçe verecek! Suriye ile görüşmeler ne durumda?
Transferde büyük sürpriz! G.Saray'a bir sağ bek daha
F.Bahçe'den 8 numara operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! G.Saray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! 01:00
G.Saray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! G.Saray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! 01:00
Başakşehir La Fiorita maçına hazır! Başakşehir La Fiorita maçına hazır! 23:30
Çağdaş Atan'dan rotasyon açıklaması! Çağdaş Atan'dan rotasyon açıklaması! 23:28
Çağdaş Atan'dan rotasyon açıklaması! Çağdaş Atan'dan rotasyon açıklaması! 23:28
G.Saray'a Gabriel Sara yanıtı! G.Saray'a Gabriel Sara yanıtı! 23:00
Daha Eski
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 22:49
F.Bahçe'den 8 numara operasyonu! F.Bahçe'den 8 numara operasyonu! 22:42
F.Bahçe'den G.Saray'a yılın transfer çalımı! F.Bahçe'den G.Saray'a yılın transfer çalımı! 22:41
Beşiktaş yıldız oyuncunun sözleşmesini feshetti! Beşiktaş yıldız oyuncunun sözleşmesini feshetti! 22:40
Zenit'ten G.Saray'ı şok eden karar! Zenit'ten G.Saray'ı şok eden karar! 22:40
Sassuolo F.Bahçe'yi doğruladı! Lauriente için istenen ücret... Sassuolo F.Bahçe'yi doğruladı! Lauriente için istenen ücret... 22:40