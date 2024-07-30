Beşiktaş, Sakaryaspor maçıyla resmi maçlar öncesi son kez bir prova yapacak. Futbolseverler de bu maçı takip etmek adına yayın bilgilerini araştırıyor. Peki Beşiktaş - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Sakaryaspor maçı Nevzat Demir Tesisleri'nde 30 Temmuz Salı günü saat 18.00'da başlayacak. Karşılaşmanın BJK Youtube kanalından yayınlanması bekleniyor.