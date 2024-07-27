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Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı CANLI İZLE | Beşiktaş hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak müsabaka heyecanla bekleniyor. Yeni transferlerin performansı, maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 10:57
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Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı CANLI İZLE | Beşiktaş hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezonda hem Avrupa'da hem de Trendyol Süper Lig'de başarı hedefleyen Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürüyor. Bandırmaspor ile golsüz berabere

kalan Beşiktaş'ta gözler Gençlerbirliği mücadelesine çevrildi. Siyah beyazlılar, 1. Lig'de mücadele edecek G.Birliği ile kozlarını paylaşacak. Beşiktaş'ta van Bronckhorst'un genç oyunculara ve yeni transferlere şans vermesi bekleniyor. Peki, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı 27 Temmuz Cumartesi saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma TV8,5 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

👉BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE👈

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