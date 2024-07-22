Beşiktaş - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Beşiktaş - Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon yaklaşıyor. 2024-2025 sezonu hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, Bandırmaspor ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Beşiktaş - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Bandırmaspor maçı 24 Temmuz Çarşamba saat 18.00'da oynanacak. Karşılaşmanın yayıncısı henüz bilinmiyor.