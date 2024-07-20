BEŞİKTAŞ HABERİ | Kartal'ın gözü Real Madrid'in yıldızında!

Yeni sezona iddialı hazırlanan şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş, bu kez gözünü İspanyol devi Real Madrid'e çevirdi. İspanya'nın saygın gazeteleri, Marca ve As'ın haberlerine göre; Siyah-Beyazlılar 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer etmeyi planlıyor.