BEŞİKTAŞ HABERİ | Kartal'ın gözü Real Madrid'in yıldızında!
A. Madrid'den Paulista'yı, Benfica'dan Rafa Siva'yı, Lazio'dan İmmobile'yi transfer eden siyah beyazlı yönetim bu kez yönünü dünyanın en iyi takımı olarak bilinen hatta "Los Galacticos" yani "yıldızlar topluluğu" olarak da tanınan Real Madrid'e çevirdi. İşte Beşiktaş'ın gündemindeki o isim... BJK SPOR HABERLERİ
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Birçok önemli isimle görüşmelerini sürdüren siyah beyazlılar takımın orta saha performansını artırmak istiyor. Bu yüzden orta sahadaki şiddetli rekabet ve sayısız fiziksel problemin ardından rolü azalan Real Madrid'den ayrılmak istediğini açıklayan İspanyol orta saha Ceballos'u gündemine aldı.
Beşiktaş, Real Madrid ile 2027'ye kadar sözleşmesi olan Dani Ceballos'u kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
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