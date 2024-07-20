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BEŞİKTAŞ HABERİ | Kartal'ın gözü Real Madrid'in yıldızında!

A. Madrid'den Paulista'yı, Benfica'dan Rafa Siva'yı, Lazio'dan İmmobile'yi transfer eden siyah beyazlı yönetim bu kez yönünü dünyanın en iyi takımı olarak bilinen hatta "Los Galacticos" yani "yıldızlar topluluğu" olarak da tanınan Real Madrid'e çevirdi. İşte Beşiktaş'ın gündemindeki o isim... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
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BEŞİKTAŞ HABERİ | Kartal'ın gözü Real Madrid'in yıldızında!

Yeni sezona iddialı hazırlanan şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş, bu kez gözünü İspanyol devi Real Madrid'e çevirdi. İspanya'nın saygın gazeteleri, Marca ve As'ın haberlerine göre; Siyah-Beyazlılar 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer etmeyi planlıyor.

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BEŞİKTAŞ HABERİ | Kartal'ın gözü Real Madrid'in yıldızında!

Haberde, Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un da 27 yaşındaki orta sahanın transferine onay verdiği ve takıma katılması halinde büyük fayda sağlayacağını dile getirdiği bildirildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ | Kartal'ın gözü Real Madrid'in yıldızında!

Geçen sezon Real Madrid formasıyla 27 maçta sahaya çıkan yıldız orta saha 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ HABERİ | Kartal'ın gözü Real Madrid'in yıldızında!

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Birçok önemli isimle görüşmelerini sürdüren siyah beyazlılar takımın orta saha performansını artırmak istiyor. Bu yüzden orta sahadaki şiddetli rekabet ve sayısız fiziksel problemin ardından rolü azalan Real Madrid'den ayrılmak istediğini açıklayan İspanyol orta saha Ceballos'u gündemine aldı.

BEŞİKTAŞ HABERİ | Kartal'ın gözü Real Madrid'in yıldızında!

Beşiktaş, Real Madrid ile 2027'ye kadar sözleşmesi olan Dani Ceballos'u kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

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