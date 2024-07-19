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Beşiktaş bir transferi daha bitirdi! 4 yıllık imza

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transferin hızlı takımlarından olan Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Özellikle Rafa Silva ve Ciro Immobile hamleleriyle büyük yankı uyandıran siyah-beyazlılar, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. İşte o isim ve detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 15:26
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Beşiktaş bir transferi daha bitirdi! 4 yıllık imza

Yeni sezon öncesi 3 yabancı futbolcu transfer eden Beşiktaş, ilk yerli transferini Fatih Karagümrük'ten yapıyor.

Beşiktaş bir transferi daha bitirdi! 4 yıllık imza

Siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu bonservisiyle beraber kadrosuna katmak üzere.

Beşiktaş bir transferi daha bitirdi! 4 yıllık imza

Geçen sezon 35 maçta görev alan ve 5 gol, 4 asistlik performans sergileyen Can Keleş ile 4 yıllık anlaşma imzalanacak.

Beşiktaş bir transferi daha bitirdi! 4 yıllık imza

Beşiktaş, ayrıca genç kaleci Emre Bilgin'i de Karagümrük'e kiralık verdi.

Beşiktaş bir transferi daha bitirdi! 4 yıllık imza

Can Keleş geçtiğimiz sezon 39 maça çıktı ve 5 gol atıp 4 asist üretti.

Beşiktaş bir transferi daha bitirdi! 4 yıllık imza

22 yaşındaki genç oyuncunun bonservis değeri 2 milyon Euro olarak biliniyor.

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