Beşiktaş bir transferi daha bitirdi! 4 yıllık imza
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transferin hızlı takımlarından olan Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Özellikle Rafa Silva ve Ciro Immobile hamleleriyle büyük yankı uyandıran siyah-beyazlılar, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. İşte o isim ve detaylar... (BJK spor haberi)
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Beşiktaş, ayrıca genç kaleci Emre Bilgin'i de Karagümrük'e kiralık verdi.
Can Keleş geçtiğimiz sezon 39 maça çıktı ve 5 gol atıp 4 asist üretti.
22 yaşındaki genç oyuncunun bonservis değeri 2 milyon Euro olarak biliniyor.
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