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Genç Kartallar Vardar’a emanet

Beşıktaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Asbaşkanı Mete Vardar, Slovenya Kampı'nda genç yeteneklere gözü gibi bakıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 06:50
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Genç Kartallar Vardar’a emanet

Beşıktaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Asbaşkanı Mete Vardar, Slovenya Kampı'nda genç yeteneklere gözü gibi bakıyor. Genç isimler ile yakından ilgilenen Vardar, geleceğin yıldızlarını bir an olsun yalnız bırakmıyor ve problemlerini hemen yerinde çözüyor. Siyah Beyazlılar, bir yandan nokta ve yıldız transferler yaparak tecrübeyi, diğer yandan da eskiden olduğu gibi özüne dönerek dinamizmi ve hırsı harmanlamayı planlıyor.

SLOVENYA KAMPININ GENÇ İSİMLERİ

Göktuğ Baytekin (19 Yaşında Kaleci), Emre Bilgin (20 Yaşında Kaleci U21 Milli), Emir Yaşar (19 Yaşında Kaleci U18 Milli), Arda Berk Özüarap (19 Yaşında Sağ Bek ve Sağ İç U19 Milli), Serkan Emrecan Terzi (20 Yaşında Sol Bek U21 Milli), Demir Ege Tiknaz (19 Yaşında Merkez Orta Saha U21 Milli), Mustafa Erhan Hekimoğlu (17 Yaşında Santrfor U18 Milli), Yakup Arda Kılıç (19 Yaşında Sol ve Sağ Kanat.)

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