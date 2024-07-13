Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Belçikalı yıldız için takas teklifi! Ersin ve Muleka...

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Belçikalı yıldız için takas teklifi! Ersin ve Muleka...

Ciro Immobile'yi kadrosuna katan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Sol bek hattını güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar Belçika Milli Takımı oyuncusu için takas teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. Genç oyuncu için Muleka ve Ersin teklif edilecek. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 16:02
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Belçikalı yıldız için takas teklifi! Ersin ve Muleka...

Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Beşiktaş, sol bek için genç yıldızı kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Belçikalı yıldız için takas teklifi! Ersin ve Muleka...

Club Brugge forması giyen Maxim de Cuyper için Belçika ekibi ile masaya oturan fakat ilk görüşmelerde istediğini alamayan Siyah-Beyazlılar, 23 yaşındaki oyuncu için yeni bir teklif hazırlığında.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Belçikalı yıldız için takas teklifi! Ersin ve Muleka...

Kara Kartal, Hollandalı teknik direktör Van Bronckhorst'un çok istediği Belçikalı oyuncu için Ersin Destanoğlu ve Muleka'yı takas teklifi olarak önerecek.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Belçikalı yıldız için takas teklifi! Ersin ve Muleka...

Yıldız oyuncusu için en az 20 milyon euro isteyen Brugge için bu da yeterli değil gibi gözüküyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Belçikalı yıldız için takas teklifi! Ersin ve Muleka...

Kara Kartal, iki oyuncusunun üstüne bir miktar da para vererek bu transferi resmen bitirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Belçikalı yıldız için takas teklifi! Ersin ve Muleka...

Belçika basını, Cuyper için birçok Avrupa takımının devrede olduğunu ve bu yaz takımdan ayrılma ihtimalinin çok yüksek olduğunu yazdı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Belçikalı yıldız için takas teklifi! Ersin ve Muleka...

Akşam'ın derlediği haberde Siyah-Beyazlılar, rakiplerinden önce davranarak avantajı kapmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Belçikalı yıldız için takas teklifi! Ersin ve Muleka...

1.82 boyundaki sol bek, geçen sezon 55 karşılaşmada 4 bin 197 dakika süre aldı ve 5 gol, 5 asistle iyi bir istatistik yakaladı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Belçikalı yıldız için takas teklifi! Ersin ve Muleka...

Transfermarkt verilerine göre oyuncunun piyasa değeri ise 9 milyon euro...

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