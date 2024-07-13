TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Belçikalı yıldız için takas teklifi! Ersin ve Muleka...
Ciro Immobile'yi kadrosuna katan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Sol bek hattını güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar Belçika Milli Takımı oyuncusu için takas teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. Genç oyuncu için Muleka ve Ersin teklif edilecek. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
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Yıldız oyuncusu için en az 20 milyon euro isteyen Brugge için bu da yeterli değil gibi gözüküyor.
Kara Kartal, iki oyuncusunun üstüne bir miktar da para vererek bu transferi resmen bitirmek istiyor.
Belçika basını, Cuyper için birçok Avrupa takımının devrede olduğunu ve bu yaz takımdan ayrılma ihtimalinin çok yüksek olduğunu yazdı.
Akşam'ın derlediği haberde Siyah-Beyazlılar, rakiplerinden önce davranarak avantajı kapmak istiyor.
1.82 boyundaki sol bek, geçen sezon 55 karşılaşmada 4 bin 197 dakika süre aldı ve 5 gol, 5 asistle iyi bir istatistik yakaladı.
Transfermarkt verilerine göre oyuncunun piyasa değeri ise 9 milyon euro...
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