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Beşiktaş'tan flaş Alex Oxlade-Chemberlain kararı! Ayrılık kapıda

Beşiktaş'tan flaş Alex Oxlade-Chamberlain kararı! Siyyah beyazlı ekip İngiliz futbolcuyu Slovenya kampına götürülmeyecek. Kara Kartal'ın Alex Oxlade-Chamberlain ile yyollarını kısa süre içerisinde ayırması bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 19:04 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 19:11
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Beşiktaş'tan flaş Alex Oxlade-Chemberlain kararı! Ayrılık kapıda

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta İngiliz yıldız Alex Oxlade-Chamberlain için flaş bir karar alındı.

İngiliz futbolcunun ülkesine döneceği konuşulurken, Slovenya'da yapılacak yurt dışı kampında yer almayacağı öğrenildi.

İNGİLİZ EKİPLERİ TAKİPTE

İngiliz ekiplerinden Southampton ve Sheffield United'ın, 30 yaşındaki oyuncuya ilgisi olduğu öğrenildi.

2 YIL SÖZLEŞMESİ VAR

Beşiktaş'ta beklenen performansı gösteremeyen Alex Oxlade-Chamberlain sakatlıkları sebebiyle geçtiğimiz sezon ligde sadece 20 maçta süre aldı.

Deneyimli futbolcu, geçtiğimiz sezon 4 kez gol sevinci yaşadı. Alex Oxlade-Chamberlain'in, Beşiktaş ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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