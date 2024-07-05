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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Veli Kavlak geri döndü! Yeni görevi...

Beşiktaş, 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne Veli Kavlak'ın getirildiğini duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 19:56
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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Veli Kavlak geri döndü! Yeni görevi...

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş 19 Yaş Altı Takımı'mızın teknik direktörlüğüne, eski futbolcumuz Veli Kavlak getirildi." ifadesi kullanıldı.

Veli Kavlak için Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın da katıldığı imza töreni düzenlendi. Aybaba, Kavlak'a başarı dileğinde bulundu.

Veli Kavlak, imza töreninin ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 19 Yaş Altı Takımı'nın teknik ekibi ve oyuncularıyla bir araya geldi.

2011-2018 yıllarında Beşiktaş'ta oynayan ve mücadeleci kimliğiyle ön plana çıkan Veli Kavlak, omuz sakatlığı nedeniyle son döneminde uzun süre forma giyememişti. Kavlak, 2022 Ağustos'ta futbolculuk kariyerini noktaladığını açıklamıştı.

Veli Kavlak, siyah-beyazlılarda 2 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

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