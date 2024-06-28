Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş Di Maria'yı forma tanıtımıyla duyuracak!

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş Di Maria'yı forma tanıtımıyla duyuracak!

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Rafa Siva transferinin ardından taraftarlar büyük bir heyecan yaşadı. Siyah-beyazlılarda yeni hedef ise Di Maria oldu. İşte siyah-beyazlıların transfer planı ve detayları... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 09:04
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TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş Di Maria'yı forma tanıtımıyla duyuracak!

Menajeri aracılığıyla temaslarını sürdüren 36 yaşındaki kanat oyuncusu bu iki ülkeden istediği rakamları alamadı.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş Di Maria'yı forma tanıtımıyla duyuracak!

Arjantinli yıldıza en iyi teklifi şu ana kadar Beşiktaş sundu.


TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş Di Maria'yı forma tanıtımıyla duyuracak!

Di Maria ile görüşen Brad Friedel, yıldız oyuncuyu Süper Lig'de oynamaya ve Türkiye'de yaşamaya ikna etmeye çalışıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş Di Maria'yı forma tanıtımıyla duyuracak!

DEPLASMAN FORMASINI DI MARIA TANITSIN

Sosyal medyada Di Maria'yı trendlere taşıyan Beşiktaş taraftarı, büyük ses getirdi.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş Di Maria'yı forma tanıtımıyla duyuracak!

Beşiktaş iç saha formasını ilk kez Rafa Silva ile tanıttı. Bunun üzerine siyah beyazlı taraftarlar, deplasman formasının Di Maria'nın transferiyle tanıtılmasını istedi.

Casper
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