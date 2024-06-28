TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş Di Maria'yı forma tanıtımıyla duyuracak!
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Rafa Siva transferinin ardından taraftarlar büyük bir heyecan yaşadı. Siyah-beyazlılarda yeni hedef ise Di Maria oldu. İşte siyah-beyazlıların transfer planı ve detayları... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 09:04
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Arjantinli yıldıza en iyi teklifi şu ana kadar Beşiktaş sundu.
Di Maria ile görüşen Brad Friedel, yıldız oyuncuyu Süper Lig'de oynamaya ve Türkiye'de yaşamaya ikna etmeye çalışıyor.
DEPLASMAN FORMASINI DI MARIA TANITSIN
Sosyal medyada Di Maria'yı trendlere taşıyan Beşiktaş taraftarı, büyük ses getirdi.
Beşiktaş iç saha formasını ilk kez Rafa Silva ile tanıttı. Bunun üzerine siyah beyazlı taraftarlar, deplasman formasının Di Maria'nın transferiyle tanıtılmasını istedi.
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