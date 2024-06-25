Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Di Maria ısrarı! Menajeriyle görüşüldü

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Di Maria ısrarı! Menajeriyle görüşüldü

Beşiktaş, Angel Di Maria’nın transferini bitirmek için çabalıyor. Siyah beyazlı yöneticiler, Arjantinli yıldız futbolcunun menajeri ile yakın temasa geçti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Di Maria ısrarı! Menajeriyle görüşüldü

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazanırken, Arjantinli yıldız Angel Di Maria ile temas kuruldu. Siyah beyazlıların yıldız oyuncu için somut adımlar attığı öne sürüldü. Siyah-beyazlılar, Di Maria'nın menajeriyle görüşmelerini hem ikinci başkan Hüseyin Yücel hem de danışman Brad Friedel üzerinden yürütüyor. Beşiktaşlı kurmaylar Arjantinli yıldızı renklerine bağlamak için tüm şartları zorladığı kaydedildi. Benfica'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Di Maria'nın Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri geri çevirdiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 49 resmi maça çıkan Di Maria, bu mücadelelerde 17 gol atıp 15 asist kaydetti.

Jose Mourinho'nun hayali Lewandowski!
Türk Telekom
DİĞER
FRANSA-POLONYA MAÇI CANLI YAYIN İZLE | Euro 2024 D grup maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?
Berat Albayrak'ın hamleleri meyvelerini veriyor | Gabar'da ilk hedef tamam! 2 sahada petrol üretimi 45 bin varile ulaştı
Almanya'dan F.Bahçe iddiası! Stopere Boşnak kule
G.Saray'dan ses getirecek transfer operasyonu! 3 ayrılık 4 imza...
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a! Kesenin ağzı açıldı
Beşiktaş'a Hummels transferinde sürpriz rakip!
Namaz vakitleri İstanbul (25 Haziran Salı)
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Morata'dan F.Bahçelileri heyecanlandıran hareket! Morata'dan F.Bahçelileri heyecanlandıran hareket! 00:34
Trabzonspor'un yeni transferleri şehre geldi! Trabzonspor'un yeni transferleri şehre geldi! 00:34
F.Bahçe'ye Spinazzola müjdesi! Böyle açıkladı F.Bahçe'ye Spinazzola müjdesi! Böyle açıkladı 00:34
Cimbom'dan Arias bombası! Cimbom'dan Arias bombası! 00:34
Tüm planlar bozuldu! Abdülkerim ve transfer... Tüm planlar bozuldu! Abdülkerim ve transfer... 00:34
F.Bahçe'nin Lindelöf teklifi ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam F.Bahçe'nin Lindelöf teklifi ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam 00:34
Daha Eski
Perin'den flaş transfer kararı! F.Bahçe'ye mi gelecek? Perin'den flaş transfer kararı! F.Bahçe'ye mi gelecek? 00:34
F.Bahçe'ye Livakovic piyangosu! Yapılan teklif dudak uçuklattı F.Bahçe'ye Livakovic piyangosu! Yapılan teklif dudak uçuklattı 00:33
G.Saray'dan ABD'li yıldıza görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek G.Saray'dan ABD'li yıldıza görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek 00:33
Mourinho'yu bekleyen zorlu süreç! En az 6 futbolcu... Mourinho'yu bekleyen zorlu süreç! En az 6 futbolcu... 00:33
Osayi için o ülkede sıraya girdiler! Osayi için o ülkede sıraya girdiler! 00:33
Buruk'tan o yıldızın ayrılığına izin yok! Buruk'tan o yıldızın ayrılığına izin yok! 00:33