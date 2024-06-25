TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Di Maria ısrarı! Menajeriyle görüşüldü

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazanırken, Arjantinli yıldız Angel Di Maria ile temas kuruldu. Siyah beyazlıların yıldız oyuncu için somut adımlar attığı öne sürüldü. Siyah-beyazlılar, Di Maria'nın menajeriyle görüşmelerini hem ikinci başkan Hüseyin Yücel hem de danışman Brad Friedel üzerinden yürütüyor. Beşiktaşlı kurmaylar Arjantinli yıldızı renklerine bağlamak için tüm şartları zorladığı kaydedildi. Benfica'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Di Maria'nın Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri geri çevirdiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 49 resmi maça çıkan Di Maria, bu mücadelelerde 17 gol atıp 15 asist kaydetti.