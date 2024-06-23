Kartal hücumda

Gelecek sezon 3 kulvarda başarılı olmayı planlayan Beşiktaş, yaz transfer dönemini hareketli geçirmeyi planlıyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile sözleşme imzalayan yönetim, rotayı transfere çevirdi. Kurmaylar, tecrübeli teknik adamın hazırladığı transfer listesine göre takviyeleri gerçekleştirecek. Siyah beyazlıların Albert Grönbaek, Aymeric Laporte, Bertuğ Yıldırım ve Yusuf Yazıcı ile görüşme halinde olduğu bildirildi.

BEŞİKTAŞ, GÖZÜNÜ KARARTI

Gıovannı van Bronckhorst yönetiminde yeni sezonun transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, iki yıldız için çalışmalarını sürdürüyor. Benfica ile sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki sağ açık Angel Di Maria ve Borussia Dortmund ile ayrılması kesinleşen 25 yaşındaki stoper Hummels transferi için yoğun çaba sarfeden siyah beyazlılar bu transferi de en kısa zamanda bitirmek istiyor.

SOL BEK HAMLESİ

Sıyah beyazlıların transfer listesinin en başında da Kolombiya'nın 31 yaşındaki sol beki Johan Mojica bulunduğu ifade edildi. Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. Friedel'ın Villarreal forması giyen Kolombiyalı sol bek ile önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacağı belirtildi. Geçtiğimiz sezonu Osasuna'da geçiren Mojica, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.