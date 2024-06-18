TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Angel Di Maria gelişmesi! Inter Miami ile anlaşamadı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Kadroya takiyeler yapmak isteyen siyah-beyazlılara müjdeli haber geldi. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Angel Di Maria, MLS ekiplerinden Inter Miami ile görüştü. Angel Di Maria ve Inter Miami arasında henüz bir anlaşma sağlanamadığı ifade edildi.

Siyah beyazlıların kısa bir süre öncede gündemine olan Angel Di Maria ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.