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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Angel Di Maria gelişmesi! Inter Miami ile anlaşamadı

Son dakika spor haberleri: Benfica ile kontratı biten Di Maria Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. MLS'e gitmesi beklenen yıldızın transferi gerçekleşmeyince Beşiktaş'ın Arjantinli kanat için yeniden hamle yaptığı belirtildi. İşte transferdeki son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Angel Di Maria gelişmesi! Inter Miami ile anlaşamadı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Kadroya takiyeler yapmak isteyen siyah-beyazlılara müjdeli haber geldi. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Angel Di Maria, MLS ekiplerinden Inter Miami ile görüştü. Angel Di Maria ve Inter Miami arasında henüz bir anlaşma sağlanamadığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Angel Di Maria gelişmesi! Inter Miami ile anlaşamadı

Siyah beyazlıların kısa bir süre öncede gündemine olan Angel Di Maria ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Angel Di Maria gelişmesi! Inter Miami ile anlaşamadı

MLS'e transfer olacağı iddia edilen Arjantinli kanat oyuncusunun, Lionel Messi'nin de formasını giydiği Inter Miami ile henüz anlaşamadığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Angel Di Maria gelişmesi! Inter Miami ile anlaşamadı

Bu gelişme üzerine Beşiktaş'ın da 36 yaşındaki oyuncu için seferber olduğu ve yeni bir atak yapacağı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Angel Di Maria gelişmesi! Inter Miami ile anlaşamadı

BRONCHORST ETKİLİ OLABİLİR
Geçen sezonu Portekiz ekibi Benfica'da tamamlayan tecrübeli futbolcunun yeni sezondaki adresinin neresi olacağı merak edilirken, Beşiktaş'ın teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst ile anlaşma sağlaması Di Maria'nın kararını etkileyebileceğini, prensipte anlaşmanın an meselesi olduğu bildirildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Angel Di Maria gelişmesi! Inter Miami ile anlaşamadı

Di Maria ismi siyah beyazlı taraftarları şimdiden heyecanlandırdı. Taraftarlar, sosyal medyada Arjantinli oyuncunun transferi için yönetime baskı yapıyor.

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