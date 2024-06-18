TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Angel Di Maria gelişmesi! Inter Miami ile anlaşamadı
Son dakika spor haberleri: Benfica ile kontratı biten Di Maria Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. MLS'e gitmesi beklenen yıldızın transferi gerçekleşmeyince Beşiktaş'ın Arjantinli kanat için yeniden hamle yaptığı belirtildi. İşte transferdeki son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
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Bu gelişme üzerine Beşiktaş'ın da 36 yaşındaki oyuncu için seferber olduğu ve yeni bir atak yapacağı ifade edildi.
BRONCHORST ETKİLİ OLABİLİR
Geçen sezonu Portekiz ekibi Benfica'da tamamlayan tecrübeli futbolcunun yeni sezondaki adresinin neresi olacağı merak edilirken, Beşiktaş'ın teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst ile anlaşma sağlaması Di Maria'nın kararını etkileyebileceğini, prensipte anlaşmanın an meselesi olduğu bildirildi.
Di Maria ismi siyah beyazlı taraftarları şimdiden heyecanlandırdı. Taraftarlar, sosyal medyada Arjantinli oyuncunun transferi için yönetime baskı yapıyor.
BENFICA'DA 15 GOL, 17 ASİST
Geride kalan sezonda Portekiz ekibiyle 48 maça çıkan 36 yaşındaki Di Maria 15 gol, 17 asistlik performans sergilemişti.
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