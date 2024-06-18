BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Giovanni van Bronckhorst o isimden vazgeçmiyor!
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, gözünü Ajax forması giyen Steven Berghuis'e dikti. Hollandalı çalıştırıcının, Feyenoord'dan eski öğrencisini ısrarla kadroda istediği iddia edildi. Siyah-beyazlı yöneticiler bu noktada temaslarını hızlandırdı. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
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"BİZE BÜYÜK GÜÇ KATIYOR"
Giovannı'nin van Bronckhorst'un yöneticilerle yaptığı görüşmede, Berghuis'in alınması halinde Beşiktaş'a büyük güç katabileceğini söylediği öğrenildi.
Siyah-beyazlıların, Berghuis'in transfer koşullarını araştırdığı ve makul bir bonservis karşılığında transferi gerçekleştirmeye sıcak baktığı aktarıldı. Paulista'yı renklerine bağlayan Beşiktaş'ta, Bronckhorst'un eski öğrencisi Berghuis'i de ısrarla görmek istediği belirlendi.
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