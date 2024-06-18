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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Giovanni van Bronckhorst o isimden vazgeçmiyor!

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, gözünü Ajax forması giyen Steven Berghuis'e dikti. Hollandalı çalıştırıcının, Feyenoord'dan eski öğrencisini ısrarla kadroda istediği iddia edildi. Siyah-beyazlı yöneticiler bu noktada temaslarını hızlandırdı. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 06:50
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Giovanni van Bronckhorst o isimden vazgeçmiyor!

Bronckhorst'un, Rachid Ghezzal'ın takımdan ayrılmasıyla sağ kanatta oluşan boşluğu Berghuis'le doldurmanın planlarını yaptığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Giovanni van Bronckhorst o isimden vazgeçmiyor!

Ajax'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki Steven Berghuis, Feyenoord forması giydiği dönemde Bronckhorst'la birlikte 4 kupa kazanmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Giovanni van Bronckhorst o isimden vazgeçmiyor!

Üç yıl önce 5,5 milyon euro bonservisle Ajax'a transfer olan Hollandalı futbolcu bu sezon 29 resmi maçta 8 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Giovanni van Bronckhorst o isimden vazgeçmiyor!

"BİZE BÜYÜK GÜÇ KATIYOR"

Giovannı'nin van Bronckhorst'un yöneticilerle yaptığı görüşmede, Berghuis'in alınması halinde Beşiktaş'a büyük güç katabileceğini söylediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Giovanni van Bronckhorst o isimden vazgeçmiyor!

Siyah-beyazlıların, Berghuis'in transfer koşullarını araştırdığı ve makul bir bonservis karşılığında transferi gerçekleştirmeye sıcak baktığı aktarıldı. Paulista'yı renklerine bağlayan Beşiktaş'ta, Bronckhorst'un eski öğrencisi Berghuis'i de ısrarla görmek istediği belirlendi.

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