TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan hem Reus hem Hummels bombası!

Beşiktaş, Almanya'nın dev ekiplerinden Borussia Dortmund ile yollarını ayıran Marco Reus için yeniden girişimlere başladı. Tecrübeli oyuncu için şartlar konuşuluyor. 35 yaşındaki Alman oyuncu, maddi anlamda ikna edilebilirse Kara Kartal'ın formasını giyebilir.

Marco Reus, siyah beyazlıların yanı sıra LA Galaxy, Inter Miami gibi takımlar tarafından da takip ediliyor.