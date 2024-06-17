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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan hem Reus hem Hummels bombası!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş gelecek sezon için kolları sıvadı. Siyah-beyazlılar yeni sezonda şampiyon olabilmek adına güçlü bir kadro kurmak isterken flaş isimleri gündemine almaya devam ediyor. Kara Kartal'ın son olarak Marco Reus ve Mats Hummels bombasıyla taraftarlarını transferde coşturacağı öğrenildi. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan hem Reus hem Hummels bombası!

Beşiktaş, Almanya'nın dev ekiplerinden Borussia Dortmund ile yollarını ayıran Marco Reus için yeniden girişimlere başladı. Tecrübeli oyuncu için şartlar konuşuluyor. 35 yaşındaki Alman oyuncu, maddi anlamda ikna edilebilirse Kara Kartal'ın formasını giyebilir.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan hem Reus hem Hummels bombası!

Marco Reus, siyah beyazlıların yanı sıra LA Galaxy, Inter Miami gibi takımlar tarafından da takip ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan hem Reus hem Hummels bombası!

35 yaşındaki Alman 10 numaranın kısa süre içerisinde gideceği takımı açıklaması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan hem Reus hem Hummels bombası!

ATILAN MESAJLAR 1 MİLYONU GEÇTİ

Mats Hummels'in adı uzun süredir sık sık Beşiktaş ile anılıyor. Yıldız oyuncuya ayrıca MLS'ten de talipler bulunuyor. Tecrübeli oyuncunun gelecekle ilgili kararını kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan hem Reus hem Hummels bombası!

Takıma gelmesini isteyen Siyah- Beyazlı taraftarlar Hummels'in sosyal medya hesabındaki paylaşımlarına 1 milyona yakın sayıda "Come To Beşiktaş" yazdı.

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