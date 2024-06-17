TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan hem Reus hem Hummels bombası!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş gelecek sezon için kolları sıvadı. Siyah-beyazlılar yeni sezonda şampiyon olabilmek adına güçlü bir kadro kurmak isterken flaş isimleri gündemine almaya devam ediyor. Kara Kartal'ın son olarak Marco Reus ve Mats Hummels bombasıyla taraftarlarını transferde coşturacağı öğrenildi. İşte haberin detayları...
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ATILAN MESAJLAR 1 MİLYONU GEÇTİ
Mats Hummels'in adı uzun süredir sık sık Beşiktaş ile anılıyor. Yıldız oyuncuya ayrıca MLS'ten de talipler bulunuyor. Tecrübeli oyuncunun gelecekle ilgili kararını kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
Takıma gelmesini isteyen Siyah- Beyazlı taraftarlar Hummels'in sosyal medya hesabındaki paylaşımlarına 1 milyona yakın sayıda "Come To Beşiktaş" yazdı.
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