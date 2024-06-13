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Azerbaycan’da Santos dönemi

Azerbaycan Futbol Federasyonu, milli takımın başına Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Fernando Santos'un getirildiğini duyurdu. Açıklamada, Fernando Santos'un dünyanın tanınmış futbol uzmanlarından biri olarak zengin tecrübesi, Avrupa şampiyonluğu da dahil olmak üzere profesyonel kariyeri boyunca elde ettiği başarılara dikkat çekiyor" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 06:50
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Azerbaycan’da Santos dönemi
Azerbaycan Futbol Federasyonu, milli takımın başına Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Fernando Santos'un getirildiğini duyurdu. Açıklamada, Fernando Santos'un dünyanın tanınmış futbol uzmanlarından biri olarak zengin tecrübesi, Avrupa şampiyonluğu da dahil olmak üzere profesyonel kariyeri boyunca elde ettiği başarılara dikkat çekiyor" ifadeleri kullanıldı.
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