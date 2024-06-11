BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Semih Kılıçsoy'a dünya devi talip oldu! Menajeri doğruladı

EURO 2024'te A Milli Takım formasıyla boy gösterecek olan yıldız oyuncuya Bayern Münih kancayı taktı.

Bayern Münih, genç oyuncu transferleri konusunda da gaza basmış durumda. Alman devinin 16 yaşındaki Adu ve 18 yaşındaki Krattenmacher'i kadrosuna kattığı, şimdi de Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy'u istediği belirtiliyor.