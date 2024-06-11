BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Semih Kılıçsoy'a dünya devi talip oldu! Menajeri doğruladı
Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma sağlayan Beşiktaş'ta transfer için düğmeye basıldı. Kadrosunda önemli bir değişikliğe gitmeyi planlayan siyah beyazlılarda beklenmedik ayrılık yaşanabilir. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerini peşine takan Semih Kılıçsoy'a dev bir talip çıktı. Oyuncunun menajeri iddiaları doğruladı. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
EURO 2024'te A Milli Takım formasıyla boy gösterecek olan yıldız oyuncuya Bayern Münih kancayı taktı.
Bayern Münih, genç oyuncu transferleri konusunda da gaza basmış durumda. Alman devinin 16 yaşındaki Adu ve 18 yaşındaki Krattenmacher'i kadrosuna kattığı, şimdi de Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy'u istediği belirtiliyor.
Bild'in haberine göre Münih, bu kez gözünü Beşiktaş'ın 18 yaşındaki forveti Semih Kılıçsoy'a çevirdi.
Kılıçsoy'un menajeri Murat Teber, "Bayern Münih, Manchester City, Arsenal, PSG, Monaco, Leverkusen ve Stuttgart Semih'i takip ediyor" dedi.
Beşiktaş'ta 36 maça çıkan genç yıldız 12 gol 3 asistlik katkı sağladı.
2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Semih'in güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.
DİĞER