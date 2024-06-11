Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Semih Kılıçsoy'a dünya devi talip oldu! Menajeri doğruladı

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Semih Kılıçsoy'a dünya devi talip oldu! Menajeri doğruladı

Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma sağlayan Beşiktaş'ta transfer için düğmeye basıldı. Kadrosunda önemli bir değişikliğe gitmeyi planlayan siyah beyazlılarda beklenmedik ayrılık yaşanabilir. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerini peşine takan Semih Kılıçsoy'a dev bir talip çıktı. Oyuncunun menajeri iddiaları doğruladı. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 11:16
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Semih Kılıçsoy'a dünya devi talip oldu! Menajeri doğruladı

Giovanni van Bronckhorst ile yeni sezona başlayacak olan Beşiktaş'ta sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Semih Kılıçsoy'a dünya devi talip oldu! Menajeri doğruladı

Hollandalı çalıştırıcının raporu doğrultusunda transfer görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ta beklenmedik ayrılıklar yaşanabilir.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Semih Kılıçsoy'a dünya devi talip oldu! Menajeri doğruladı

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 18 yaşında Semih Kılıçsoy için dev kulüpler yarış halinde.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Semih Kılıçsoy'a dünya devi talip oldu! Menajeri doğruladı

EURO 2024'te A Milli Takım formasıyla boy gösterecek olan yıldız oyuncuya Bayern Münih kancayı taktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Semih Kılıçsoy'a dünya devi talip oldu! Menajeri doğruladı

Bayern Münih, genç oyuncu transferleri konusunda da gaza basmış durumda. Alman devinin 16 yaşındaki Adu ve 18 yaşındaki Krattenmacher'i kadrosuna kattığı, şimdi de Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy'u istediği belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Semih Kılıçsoy'a dünya devi talip oldu! Menajeri doğruladı

Bild'in haberine göre Münih, bu kez gözünü Beşiktaş'ın 18 yaşındaki forveti Semih Kılıçsoy'a çevirdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Semih Kılıçsoy'a dünya devi talip oldu! Menajeri doğruladı

Kılıçsoy'un menajeri Murat Teber, "Bayern Münih, Manchester City, Arsenal, PSG, Monaco, Leverkusen ve Stuttgart Semih'i takip ediyor" dedi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Semih Kılıçsoy'a dünya devi talip oldu! Menajeri doğruladı

Beşiktaş'ta 36 maça çıkan genç yıldız 12 gol 3 asistlik katkı sağladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Semih Kılıçsoy'a dünya devi talip oldu! Menajeri doğruladı

2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Semih'in güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Casper
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