Beşiktaş'tan Giovanni van Bronckhorst sonrası bir bomba daha! Eski Galatasaraylı geliyor
Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'un getirilmesinin ardından flaş bir gelişme daha yaşandı. Siyah beyazlıların, eski Galatasaraylı o isimle anlaşmaya vardığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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BRAD FRIEDEL KİMDİR?
Futbolculuk döneminde Brad Friedel UCLA Bruins, Newcastle United, Bröndby, Columbus, Liverpool, Blackburn, Aston Villa ve Tottenham formalarını giydi.
Friedel, 1995'te Galatasaray'la sözleşme imzalarken ertesi sezon sarı kırmızılı takımdan ayrıldı.
Futbolu bıraktıktan sonra Tottenham'da farklı görevlerde çalışan Friedel, ABD U19 Takımı'nın başında iki maça çıktı.
Friedel, New England'la 2017'de sözleşme imzalarken takımının başında 47 maçta görev yaptı.
Brad Friedel, 2019 yılından bu yana takım çalıştırmıyor.
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