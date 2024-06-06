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Beşiktaş'tan Giovanni van Bronckhorst sonrası bir bomba daha! Eski Galatasaraylı geliyor

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'un getirilmesinin ardından flaş bir gelişme daha yaşandı. Siyah beyazlıların, eski Galatasaraylı o isimle anlaşmaya vardığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 19:29
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Beşiktaş'tan Giovanni van Bronckhorst sonrası bir bomba daha! Eski Galatasaraylı geliyor

Teknik direktörlük görevi için Giovanni van Bronckhorst'la anlaşmaya varan Beşiktaş'ın yeni sportif direktörü belli oluyor.

Beşiktaş'tan Giovanni van Bronckhorst sonrası bir bomba daha! Eski Galatasaraylı geliyor

TRT Spor'da yer alan haberde Beşiktaş'ın, Futbol A.Ş. Danışmanlığı için Brad Friedel'la anlaşma sağladığı ifade edildi.

Beşiktaş'tan Giovanni van Bronckhorst sonrası bir bomba daha! Eski Galatasaraylı geliyor

Son olarak MLS ekibi New England'ı çalıştıran Friedel, 2015'te futbolu bırakmıştı.

Beşiktaş'tan Giovanni van Bronckhorst sonrası bir bomba daha! Eski Galatasaraylı geliyor

BRAD FRIEDEL KİMDİR?

Futbolculuk döneminde Brad Friedel UCLA Bruins, Newcastle United, Bröndby, Columbus, Liverpool, Blackburn, Aston Villa ve Tottenham formalarını giydi.

Beşiktaş'tan Giovanni van Bronckhorst sonrası bir bomba daha! Eski Galatasaraylı geliyor

Friedel, 1995'te Galatasaray'la sözleşme imzalarken ertesi sezon sarı kırmızılı takımdan ayrıldı.

Beşiktaş'tan Giovanni van Bronckhorst sonrası bir bomba daha! Eski Galatasaraylı geliyor

Futbolu bıraktıktan sonra Tottenham'da farklı görevlerde çalışan Friedel, ABD U19 Takımı'nın başında iki maça çıktı.

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