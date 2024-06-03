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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan golcü bombası! Resmi teklif yapıldı

Transferde nokta atışı yapmak isteyen Beşiktaş’ın, Rusya Ligi takımlarından Rubin Kazan’da forma giyen forvet Mirlind Daku’ya teklifte bulunduğu kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan golcü bombası! Resmi teklif yapıldı

Vincent Aboubakar ile yollarını ayırmak isteyen, Cenk Tosun ile de yeni kontrat için henüz anlaşma sağlayamayan Beşiktaş'ta takviye yapılacak bölgelerden birisi de hücum hattı olacak.

Bu mevki için çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Beşiktaş ile ilgili Rusya'dan flaş bir iddia geldi. Takvim'in VseProSport'tan derlediği habere göre; Kartal, Rubin Kazan'ın golcüsü Mirlind Daku'ya transfer teklifi yaptı.

Haberde iki kulübün görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi. Rus ekibinin Arnavutluk ile EURO 2024'te mücadele edecek 26 yaşındaki futbolcusunun değerinin artıracağına inandığı ve transferi turnuva sonrasına bırakmak istediği hatırlatıldı. Geride kalan sezonda 33 maçta forma giyen Daku, 10 gol atarken, 4 de asist kaydetti.

Kariyerinde 232 maça çıkan 1.5 milyon Euro değerindeki Daku, 109 gol ve 21 asistle, 130 gole etki etti.

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