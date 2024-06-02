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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Avusturyalı orta saha!

Kötü sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle noktalayan Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlıların, Bundesliga’ya veda eden Köln’ün 26 yaşındaki orta sahası Dejan Ljubicic’e ilgi gösterdiği ve teklif yapabileceği öğrenildi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Avusturyalı orta saha!

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Takvim'in haberine göre siyah-beyazlı ekibin bu sezon Bundesliga 2'ye düşen Köln'ün Avusturyalı orta sahası Dejan Ljubicic ile ilgilendiği öğrenildi.

Oyuncunun durumunu yakından takip eden Kartal'ın kısa süre içerisinde 26 yaşındaki futbolu için harekete gecebileceği de gelen haberler arasında. Alman ekibi ile 2025'e kadar kontratı bulunan tecrübeli orta sahanın bir alt ligde forma giymek istememesi nedeniyle takımdan ayrılmak istediği ifade ediliyor. Bu sezon 27 maçta forma giyen Ljubicic söz konusu karşılaşmalarda skor üretemezken takım arkadaşlarına 2 asistlik katkıda bulundu. 6, 8 ve 10 numaralı pozisyonlarda görev yapabilen tecrübeli futbolcu mücadeleci yapısıyla ön plana çıkıyor. Avusturya Milli Takımı formasını da 9 kez sırtına geçiren 26 yaşındaki futbolcu söz konusu mücadelelerde ülkesi adına 1 gol kaydetti.

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