Haberler Beşiktaş Tarkan Ser, Fransa’dan takım satın alıyor

Tarkan Ser, Fransa’dan takım satın alıyor

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Tarkan Ser, Fransa'nın FC Rouen takımı ile Kuşadasıspor'u satın almak için kolları sıvadı. Beşiktaş'a yöneticilik yaptığı dönemde yurt dışından gelen tüm oyuncuları özel uçağı ile bedelsiz getirerek dikkatleri çeken Tarkan Ser, önceki gün FC Rouen Başkanı Charles Maarek'e resmi bir satın alma teklifi sundu. FC Rouen'u satın almak için 5 milyon euro yatırım yapmaya hazır olan Tarkan Ser'in teklifini inceleyen mevcut çoğunluk hissedarı Charles Maarek'in önümüzdeki günlerde bir karar vereceği açıklandı. Bu arada memleketi ve doğduğu Kuşadasıspor'u da mercek altına aldıklarını belirten Tarkan Ser, siyah-beyaz renklere sahip olan Kuşadasıspor'u eski günlerine döndürmek için önemli bir proje hazırladığını belirtti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tarkan Ser, Fransa’dan takım satın alıyor
Beşiktaş'ın eski yöneticisi Tarkan Ser, Fransa'nın FC Rouen takımı ile Kuşadasıspor'u satın almak için kolları sıvadı. Beşiktaş'a yöneticilik yaptığı dönemde yurt dışından gelen tüm oyuncuları özel uçağı ile bedelsiz getirerek dikkatleri çeken Tarkan Ser, önceki gün FC Rouen Başkanı Charles Maarek'e resmi bir satın alma teklifi sundu. FC Rouen'u satın almak için 5 milyon euro yatırım yapmaya hazır olan Tarkan Ser'in teklifini inceleyen mevcut çoğunluk hissedarı Charles Maarek'in önümüzdeki günlerde bir karar vereceği açıklandı. Bu arada memleketi ve doğduğu Kuşadasıspor'u da mercek altına aldıklarını belirten Tarkan Ser, siyah-beyaz renklere sahip olan Kuşadasıspor'u eski günlerine döndürmek için önemli bir proje hazırladığını belirtti.
G.Saray bombayı patlatıyor! İşte Buruk'un liste başı
F.Bahçe'ye dünya yıldızları bir bir gelecek!
DİĞER
Son dakika haberleri: Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu! Arda Güler tarihe geçti…
Başkan Erdoğan'dan AK Parti’nin Kızılcahamam kampında önemli açıklamalar
Icardi'nin yedeği belli oldu! Menajerler G.Saray'a önerdi
Mourinho'dan Fenerbahçe'ye zayıf not!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal dört koldan! İşte yeni hoca adayları
Semih için Almanlardan dev rakam!
Canlı dolar ve altın fiyatları
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (1 Haziran)
SOĞUK KURABİYE TARİFİ🤤🍓
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şampiyonlar Ligi'nde zafer Real Madrid'in! Şampiyonlar Ligi'nde zafer Real Madrid'in! 01:10
Mourinho'dan F.Bahçe taraftarına mesaj! Mourinho'dan F.Bahçe taraftarına mesaj! 01:10
Arda Güler tarihe geçti! Arda Güler tarihe geçti! 01:10
Özbek açıkladı! Mertens kalacak mı? Özbek açıkladı! Mertens kalacak mı? 01:10
Filenin Sultanları G. Kore'ye set vermedi! Filenin Sultanları G. Kore'ye set vermedi! 01:10
Özbek'ten Mourinho sözleri! Özbek'ten Mourinho sözleri! 01:10
Daha Eski
F:Bahçe transferde sağ gösterip sol vuracak! Lukaku yerine... F:Bahçe transferde sağ gösterip sol vuracak! Lukaku yerine... 01:10
G.Saray'dan Okan Buruk'a dev zam! İşte yeni sözleşmesi G.Saray'dan Okan Buruk'a dev zam! İşte yeni sözleşmesi 01:10
Ronaldo ayrılıyor mu? Al Nassr'dan açıklama geldi! Ronaldo ayrılıyor mu? Al Nassr'dan açıklama geldi! 01:10
Fenerbahçe'den şok Dzeko kararı! Mourinho... Fenerbahçe'den şok Dzeko kararı! Mourinho... 01:10
G.Saray'da Mertens kararı! Sözleşme şartları... G.Saray'da Mertens kararı! Sözleşme şartları... 01:10
Icardi'ye Çizme kancası! Transfer kararını verdi Icardi'ye Çizme kancası! Transfer kararını verdi 01:10