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Erik Lamela heyecanı
Beşiktaş güçlü bir kadro kurarak gelecek sezon mücadele ettiği her kulvarda başarılı olmak istiyor. Siyah beyazlılarda bu anlamda gündeme gelen isimlerden birisi de Erik Lamela. Arjantinli yıldızdan Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran haber geldi. Arjantinli sağ kanat oyuncusu siyah beyazlılardan gelen teklifi değerlendirmeye alacağı ve bu teklife sıcak bakabileceği söylendi.
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