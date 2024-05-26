Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta gündem iç transfer! Cenk Tosun ve Salih Uçan görüşme odasına

Beşiktaş'ta gündem iç transfer! Cenk Tosun ve Salih Uçan görüşme odasına

Bu sezon Süper Lig'de hedefinin uzağında kalmasına rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş'ta gözler iç transfere çevrildi. Siyah-beyazlılarda 7 futbolcunun sözleşmesi biterken, yönetim Cenk Tosun ve Salih Uçan'la görüşme kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta gündem iç transfer! Cenk Tosun ve Salih Uçan görüşme odasına

Beşiktaş'ta mukaveleleri sona eren Rachid Ghezzal, Umut Meraş, Joe Worral, Utku Yuvakuran ve Gökhan İnler takımdan ayrılacak. Sabah'ın haberine göre; diğer iki isim Salih Uçan ve Cenk Tosun'un durumları ise henüz netlik kazanmadı. Bu sezon 5 gol ve 6 asistlik performansıyla dikkat çeken Salih, kısa bir süre önce yönetimle rakamlar üzerine ilk görüşmeyi gerçekleştirmişti. Başkan Hasan Arat ve ekibinin sakatlıktan döndükten sonra ortaya koyduğu futbolla beğeni toplayan, kupa finalinde de maçın adamı seçilen Salih'i takımda tutmak istediği öğrenildi. Önümüzdeki hafta tecrübeli oyuncuyla masaya oturulacağı öğrenildi. Eyüpspor'dan teklif alan Cenk Tosun ise Beşiktaş'ı bekliyor. Avrupa Şampiyonası aday kadrosuna çağırılan Cenk'in gönlü kalmaktan yana. Yönetimin, 32 yaşındaki forvetle görüşeceği gelen bilgiler arasında.

Beşiktaş istemedi G.Saray alıyor! Milli yıldız Cimbom'a
Cimbom bombayı patlatıyor! 64 milyon Euro ödenmişti
DİĞER
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray dünya yıldızını bedavaya alıyor! Şampiyonlar Ligi için flaş golcü...
Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? TBMM harekete geçti! İşte Avrupa'da sahipsiz sokak köpekleri için yapılan uygulamalar…
Cimbom şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Buruk'un 11'i
Gözler Kadıköy'de kulaklar Konya'da! İşte F.Bahçe'nin 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta flaş Mourinho gerçeği!
İşte Topraktepe'nin Kasımpaşa maçı 11'i!
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 26 Mayıs bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 26 Mayıs bugün kimin maçı var? 07:16
"Yönetimde yeni yüzlerin olması lazımdı" "Yönetimde yeni yüzlerin olması lazımdı" 01:43
G.Saray maçı öncesi Konya'dan flaş paylaşım! G.Saray maçı öncesi Konya'dan flaş paylaşım! 01:08
G.Saray maçı öncesi Konya'dan flaş paylaşım! G.Saray maçı öncesi Konya'dan flaş paylaşım! 01:04
Efeler kayıp! Efeler kayıp! 00:42
Hoş geldin Elazığspor! Hoş geldin Elazığspor! 00:41
Daha Eski
Elazığ destanı Elazığ destanı 00:41
Toni Kroos Real Madrid'e veda etti Toni Kroos Real Madrid'e veda etti 00:28
Toni Kroos Real Madrid'e veda etti Toni Kroos Real Madrid'e veda etti 00:27
Cimbom bombayı patlatıyor! 64 milyon Euro ödenmişti Cimbom bombayı patlatıyor! 64 milyon Euro ödenmişti 00:09
Tahkim'den Mert Hakan için flaş karar! Tahkim'den Mert Hakan için flaş karar! 00:09
Dursun Özbek: Yine şampiyon olacağız! Dursun Özbek: Yine şampiyon olacağız! 00:09