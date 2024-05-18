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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal Avrupa aşkına! İşte Hatayspor maçı 11'i

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip Avrupa'yı garantilemek istiyor. Bu mücadele için Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe planını belirledi. İşte Topraktepe'nin Hatay maçı 11'i... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 06:50
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal Avrupa aşkına! İşte Hatayspor maçı 11'i

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Geride kalan 36 Süper lig karşılaşmasında 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 yenilgi alan siyah- beyazlı takım, 55 puanla 5. sırada yer alıyor. Konuk ekip Hatayspor ise 8 galibiyet, 13 beraberlik, 15 yenilgi sonucu elde ettiği 37 puanla düşme hattında 18. basamakta yer alıyor.

BEŞİKTAŞ - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Emrecan, Salih, Musrati, Onur, Gedson, Muci, Cenk

Ataıkaş Hatayspor: Berkay, Kamil, Kilama, Burak, Cemali, Massanga, Pedro, Mehdi, Dele-Bashiru, Fernandes, Strandberg

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