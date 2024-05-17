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Stefano Pioli'den ayrılık açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Son dakika spor haberi: İtalyan devi Milan'dan ayrılacağı iddia edilen teknik direktör Stefano Pioli geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Süper Lig devleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında olduğu öne sürülen Pioli, ayrılık sorusuna yanıt verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 17:03
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Stefano Pioli'den ayrılık açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Serie A takımlarından Milan'da sezon sonu takımdan ayrılacağı öne sürülen İtalyan teknik adam Stefano Pioli, geleceği hakkında konuştu.

Stefano Pioli'den ayrılık açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Takımdan ayrılıp ayrılmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Pioli, "Kime diyorsunuz? Giroud'ya mı Kjaer'e mi?"

Stefano Pioli'den ayrılık açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

"Bunu düşünmemeye çalışıyorum. Sezon sonunda kulüple bir araya geleceğim, değerlendirmelerimizi yapacağız"

Stefano Pioli'den ayrılık açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

"O zamana kadar takıma yardım etmeye odaklanmaya çalışacağı"

Stefano Pioli'den ayrılık açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

"Ve sonunda bazı duyguları yaşayarak öğreneceğim" ifadelerini kullandı.

Stefano Pioli'den ayrılık açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Türkiye'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Stefano Pioli için İtalya'dan Napoli'nin de ilgisinin olduğu Çizme basınında yer almıştı.

Stefano Pioli'den ayrılık açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

2019'dan bu yana Milan'ı çalıştıran 58 yaşındaki Stefano Pioli, Milan'a 1 Serie A şampiyonluğu kazandırmayı başarmıştı.

Stefano Pioli'den ayrılık açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Milan'ın başında 238 resmi maça çıkan Stefano Pioli, 1.90'lık puan ortalaması elde etti.

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