Stefano Pioli'den ayrılık açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...
Son dakika spor haberi: İtalyan devi Milan'dan ayrılacağı iddia edilen teknik direktör Stefano Pioli geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Süper Lig devleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında olduğu öne sürülen Pioli, ayrılık sorusuna yanıt verdi. İşte o sözler...
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"O zamana kadar takıma yardım etmeye odaklanmaya çalışacağı"
"Ve sonunda bazı duyguları yaşayarak öğreneceğim" ifadelerini kullandı.
Türkiye'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Stefano Pioli için İtalya'dan Napoli'nin de ilgisinin olduğu Çizme basınında yer almıştı.
2019'dan bu yana Milan'ı çalıştıran 58 yaşındaki Stefano Pioli, Milan'a 1 Serie A şampiyonluğu kazandırmayı başarmıştı.
Milan'ın başında 238 resmi maça çıkan Stefano Pioli, 1.90'lık puan ortalaması elde etti.
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