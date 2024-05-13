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Beşiktaş'ta Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları başladı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında evinde 18 Mayıs Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 16:03
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Beşiktaş'ta Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları başladı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında 18 Mayıs Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma koşularının ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Corendon Alanyaspor maçında forma giyen oyuncular, salonda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Beşiktaş, Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından 15 Mayıs Çarşamba günü devam edecek.

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