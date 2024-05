‘Di Maria olmaz’ diyemem

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, Arjantinli forvet Angel Di Maria'nın şu anda gündemlerinde olmadığını söyledi. Uçar, "Di Maria, Samet Aybaba'nın hazırladığı listede yok. Gelecek hocanın listesinde olur mu bilmiyorum. Bu da olmayacak demek değil. Seneye hedefe oynayacak takım kurmak istiyoruz. Nokta transfer olarak düşünülebilir bu oyuncular" ifadesini kullandı.

MUÇİ'DEN MEMNUNUZ

Muçi'nin performansını değerlendiren Uçar, "Kolay değil. Devre arası yapılan bir transfer. Adaptasyonu uzun sürmedi. Yetenekli bir oyuncu. Önümüzdeki sezon büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. O açıdan kendisinden memnunuz" dedi.

HOCAMIZ BELLİ DEĞİL

Henüz yeni teknik direktörün belli olmadığını söyleyen Feyyaz Uçar, şunları söyledi: "Kupa bizim için çok önemli. Gelecek sezonun planlamasını yapmak zorundayız. Birçok isim var, hocamız da belli değil. Başkanın çabaları devam ediyor. 23'üne kadar hoca konusunda bir açıklama yapmamamız tebliğ edildi. Buna uymaya çalışacağız. Futbolcu transferiyle ilgili çalışmalar devam edecek."

ÜLKEDEKİ HER STATTA OYNARIZ

Türkiye Kupası finalini ülkedeki her stadyumda oynayabileceklerini aktaran Uçar, "Vatanımızın her şehrinde oynarız, şeref duyarız. Ülkedeki her stat bizim için uygundur. Hangi statta olursa olsun elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

BÜYÜK OPERASYON

Beşiktaş'ta gönderilecekler listesi bir hayli kalabalık. Siyah-beyazlılarda gözden çıkarılacak oyuncular arasında piyasası olan isimler için özel çalışmalar yapılacak. Beklentileri karşılayamayan Aboubakar, Muleka, Ante Rebic, Alex Oxlade-Chamberlain, Bahtiyar Zaynutdinov, Jean Onana, Valentin Rosier, Javi Montero ve Adjin Hasic'in satılması hedefleniyor.