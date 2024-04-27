Büyük koz Kılıçsoy

Bu sezon taraftarına ilk kez derbi galibiyeti hediye etmek isteyen siyah-beyazlı takımda gözler Semih Kılıçsoy'a çevrildi. Sakatlığı nedeniyle siyahbeyazlıların ligde ve Türkiye Kupası yarı final ilk maçında oynadığı Ankaragücü müsabakalarını kaçıran 18 yaşındaki forvet, Fenerbahçe karşısında sahada olacak. Genç yıldız, Süper Lig'de 19 karşılaşmada rakip fileleri 10 kez havalandırıp, 2 de asist yaparak takımının en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor. Semih bu sezon gol yollarında sıkıntı çeken Kartal'ın hücumdaki en önemli silahı olarak derbide yine sahne almayı hedefliyor.