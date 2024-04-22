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Beşiktaşlı yöneticiler futbolcularla bir araya geldi

Beşiktaşlı yöneticiler, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda oynanacak MKE Ankaragücü karşılaşması öncesinde Futbol A Takımı ile bir araya geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 15:01
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Beşiktaşlı yöneticiler futbolcularla bir araya geldi

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmada Asbaşkanlar Mete Vardar ile Onur Göçmez, Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, hazır bulundu.

Siyah-beyazlı kulübün Asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez, yarın MKE Ankaragücü ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının önemine vurgu yaptı.

Futbolcuların yarın iyi bir futbol neticesinde avantajlı bir skor elde edeceğine inandıklarını ifade eden yöneticiler, takıma MKE Ankaragücü karşısında başarılar diledi.

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