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Ankaragücü - Beşiktaş maçı NE ZAMAN? | Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yarı final ile devam ediyor. Beşiktaş, Eryaman Stadyumu'nda Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. Finale kalmak isteyen iki ekip de kazanmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 09:50
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Ankaragücü - Beşiktaş maçı NE ZAMAN? | Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (Ziraat Türkiye Kupası)

Ankaragücü - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Ankaragücü ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - Beşiktaş maçı 23 Nisan Salı günü saat 20:30'da ATV'den canlı yayınlanacak.

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